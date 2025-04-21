Челябинец завоевал серебро на Всероссийском турнире по фехтованию

Олег Баландин стал призером соревнований в Санкт-Петербурге среди спортсменов не старше 15 лет

Челябинский спортсмен Олег Баландин стал серебряным призером Всероссийских соревнований по фехтованию, прошедших в Санкт-Петербурге. Он отличился в турнире среди саблистов не старше 15 лет. В этой категории выступили 129 участников, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Олег Баландин провел пять победных поединков. Он оказался сильнее Макара Позолотина (Санкт-Петербург), Данилы Калинина (Пензенская область), Арсения Хряслова (Новосибирская область), Савелия Мошкова (Вологодская область) и Алексея Недовесова (Санкт-Петербург). Лишь в финале он уступил Илье Соколову из Новосибирска.

Отметим, что соревнования на саблях прошли в рамках турнира Гран-при Яны Егорян. В зачете среди спортсменов до 18 лет, несмотря на юный возраст, челябинец уверенно занял 6‑е место из 104 участников.