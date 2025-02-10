Футбольный клуб «Челябинск» ставит задачу прямого выхода в Первую лигу

Главный тренер команды Роман Пилипчук заявил федеральным СМИ о целях на весеннюю часть сезона‑2024/2025

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук озвучил цели и задачи команды на весеннюю часть сезона-2024/2025. Специалист рассчитывает, что его подопечные смогут оформить прямую путевку в Первую лигу, а повышения в классе через стыковые матчи в команде не рассматривают. Об этом тренер сообщил в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

Сейчас футболисты команды «Челябинск» находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции. Здесь они проходят первый этап подготовки к старту весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге А. Команда осенью завершила первую часть турнира на первом месте и таким образом получила преференции на вторую стадию чемпионата.

Так, если она финиширует в числе двух лучших команд в дивизионе «Золото», она напрямую оформит путевку в Первую лигу. Если займет третье место — получит право на стыковые матчи за повышение в классе. Однако в штабе ФК «Челябинск» не рассматривают возможности выполнения задачи через запасной вариант. Главный тренер команды рассчитывает оформить путевку в Первую лигу напрямую.

«Мы не собираемся почивать на лаврах, хотим побеждать и дальше. Губернатор Челябинской области очень переживает за команду, интересуется, как проходят сборы, следит за нашими играми, поэтому не хотим подвести нашего руководителя», — сказал Роман Пилипчук в интервью «Матч ТВ».

По словам специалиста, работа на сборах в Турции идет по плану. В клуб влилась большая группа игроков. Некоторые из них уже подписали контракты с командой, другие продолжают находиться на просмотре. Тренер также добавил, что на сборах идет большая конкуренция между игроками за место в составе команды.