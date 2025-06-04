Магнитогорская спортсменка завоевала золото чемпионата России по ММА

Это первый чемпионский титул в карьере Ангелины Клиновой

Ангелина Клинова из Магнитогорска триумфально выступила на чемпионате России по смешанному боевому единоборству ММА в Самаре. Южноуральская спортсменка впервые в своей карьере завоевала титул чемпионки страны. Благодаря этой победе она вошла в состав национальной сборной и теперь будет готовиться к мировому первенству, сообщает пресс-служба Федерации СБЕ ММА Челябинской области.

Для Ангелины Клиновой это был уже третий по счету чемпионат России. На предыдущих двух ей не удавалось побороться за золото турнира. Но в этот раз все сложилось. Магнитогорская спортсменка одержала победы над соперницами в весовой категории до 52,2 кг, вышла в финал, где оказалась сильнее оппонентки из Московской области.

«Подготовка к чемпионату России началась еще зимой, уклон был на защиту от борьбы и бокс, много работали над контратаками и силовыми ударами. Тренировалась по два раза в день. Соперницы все были техничные. Это моя третья Россия, и наконец-то труды окупились, поэтому я просто счастлива», — поделилась своими впечатлениями Ангелина Клинова.

Спортсменка также поблагодарила своих тренеров Владимира Турченко и Александра Ермолина, а еще президента федерации СБЕ ММА Челябинской области Данилу Кузьмина. А еще призналась, что большую роль в ее успехе сыграла дружная команда клуба «Уральский витязь», в котором она тренируется. Теперь Ангелина Клинова будет готовиться в составе сборной России к чемпионату мира.