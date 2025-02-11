В Челябинской области назначили нового министра спорта

Им стал заслуженный мастер спорта по бадминтону Владимир Иванов

Руководить спортом в Челябинской области будет заслуженный мастер спорта по бадминтону, чемпион Европы и участник трех летних Олимпиад Владимир Иванов. Это стало известно сегодня, 11 февраля, после встречи спортсмена с губернатором региона Алексеем Текслером.

Алексей Текслер подчеркнул, что назначение Владимира Иванова является важным шагом для развития спорта в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты региональных спортсменов.

Новому руководителю Минспорта 38 лет. На протяжении многих лет он являлся одним из лидеров сборной России по бадминтону, трижды принимал участие в летних Олимпийских играх 2012, 2016 и 2020 годов, завоевал титул чемпиона Европы.

Напомним, что в мае 2022 года министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был назначен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Однако в октябре 2024 года после губернаторских выборов он стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона, а ведомство временно возглавила первый зам Анна Кодина.

Алексей Текслер выразил поддержку новому министру и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.