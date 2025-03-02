Футбольный клуб «Челябинск» вырвал победу у «Машука-КМВ» в первом матче сезона

В компенсированное время победу южноуральцам принес удар Владимира Ульяновского — 2:1

Футболисты клуба «Челябинск» одержали волевую победу в первом матче весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге А. Сегодня, 2 марта, южноуральцы уступали в счете команде «Машук-КМВ», но перевернули ход поединка во втором тайме, забив два гола. Победный мяч уже в компенсированное время нанес вышедший на замену форвард Владимир Ульяновский, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще до старта турнира многие эксперты справедливо называли нашу команду одним из фаворитов чемпионата и главным претендентом на повышение в классе. Собственно, таковым ФК «Челябинск» и остается. Но главный вывод из сегодняшнего матча — нашим ребятам придется ой как постараться, чтобы решить задачу по выходу в Первую лигу.

«Машук-КМВ» является дебютантом группы «Золото». И звезд с неба не хватает. Но команда из Пятигорска провела очень хороший и качественный матч. Более того, именно южане больше заслуживали победы, чем челябинцы.

Уже в самом дебюте хозяева поля организовали две неплохие позиционные атаки, которые едва не завершились взятием ворот. Анзор Хутов с острого угла едва не застиг врасплох голкипера гостей Владимира Сугробова. Пару минут спустя опасно головой бил Магомед Абакаров — мимо ворот.

Гол назревал, хотя зрителям в Ессентуках пришлось ждать его довольно долго. Случился он лишь во втором тайме. Розыгрыш штрафного завершился тем, что мяч от ноги защитника Владислава Волкова оказался в воротах челябинцев. Южноуральцы пошли большими силами вперед, произвел ряд замен и главный тренер команды Роман Пилипчук.

На 83-й минуте вышедшего на замену Александра Носова сбили в штрафной хозяев. Пенальти! Его точно реализовал капитан команды Алексей Померко. Но и это еще не все Уже в компенсированное время еще один игрок, появившийся на поле со скамейки, Владимир Ульяновский забил победный гол. Отметим, что здорово в игровом эпизоде сыграл Артем Соколов (вот еще один «привет» от Пилипчука!). 2:1 — победа ФК «Челябинск».

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Сезон-2024/2024. Группа «Золото». 1-й тур

2 марта. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — ФК «Челябинск» — 1:2.

Голы: Владислав Волков, 61; Алексей Померко, 83 (пен); Владимир Ульяновский, 90+2.

Наша команда набирает первые 3 очка, одержав тяжелейшую победу. И теперь возвращается домой, где начнет подготовку к первому домашнему матчу сезона — 9 марта сыграем на стадионе «Центральный» с клубом «Ленинградец».

Фото: пресс-служба «Машук-КМВ» (Пятигорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).