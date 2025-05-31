Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с генменеджером Алексеем Волковым

Соглашение рассчитано на два сезона

Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» продлило контракт с генеральным менеджером ХК Алексеем Волковым на два года, сообщили в пресс-службе клуба.

Под его началом в сезоне 2023/24 «черно-белые» завоевали бронзовые медали КХЛ. В этом году хоккеисты стали серебряными призерами. Генеральный директор ХК Иван Савин выразил уверенность в том, что благодаря дальнейшей эффективной работе Алексея Волкова хоккеисты «Трактора» смогут завоевать золото КХЛ.

«Алексей Волков за два года работы еще раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того „Трактора“, который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков „черно-белых“»,— прокомментировал Иван Савин.

За плечами Алексея Волкова — 20-летняя карьера голкипера, медали чемпионата Европы и молодежного чемпионата мира. В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина. По окончании профессиональной карьеры Алексей Волков работал ассистентом главного менеджера в «Автомобилисте» и главным специалистом в скаутской службе московского ЦСКА. Первый контракт с «Трактором» он подписал в феврале 2023 года.