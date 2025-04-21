Челябинские тхэквондисты завоевали четыре медали на чемпионате России

Победителями соревнований стали Маргарита Близнякова и Екатерина Шорохова

В Каспийске (Республика Дагестан) успешно выступают на чемпионате России спортсмены Челябинской области. Они завоевали четыре медали — две золотые и две бронзовые награды. Победителями соревнований стали Маргарита Близнякова и Екатерина Шорохова. Соревнования завершатся сегодня, 21 апреля, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Чемпионат России — 2025 по тхэквондо собрал около 400 спортсменов из 49 регионов. В течение пяти дней сильнейшие атлеты страны боролись за медали в 16 весовых категориях. Турнир собрал практически всех лучших тхэквондистов страны, среди них лидеры национальной команды — Владислав Ларин, Михаил Артамонов, Лилия Хузина. Не хватало разве что челябинки Татьяны Мининой, серебряный призер Олимпийских игр — 2020 пропускала этот турнир.

«В Каспийск приехали лидеры и костяк сборной России. Радует, что есть и перспективная молодежь с хорошим потенциалом. Увы, сегодня многие ребята и девушки из-за отстранения не имеют пока достаточного международного соревновательного опыта», — отметил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Яркую победу на турнире в Каспийске одержала воспитанница СШОР «Буревестник» Маргарита Близнякова. Она завоевала золото в весовой категории до 57 килограммов. Подопечная тренера Дмитрия Тарасова провела четыре победных боя, выиграв в финале также со счетом 2:0 у соперницы из Приморского края.

Еще одна награда высшей пробы главного старта страны у тхэквондистки из СШОР «Динамо» Екатерины Шороховой в категории 53 килограмма. Ее тренируют Сергей и Денис Филимоновы. Две медали Челябинской области — бронзовые — принесли Анна Пеконкина и Александр Карпов.

Чемпионат России по тхэквондо — 2025. Результаты выступлений спортсменов Челябинской области:

Золото: Маргарита Близнякова (57 кг), Екатерина Шорохова (53 кг).

Бронза: Анна Пеконкина (73 кг), Александр Карпов (63 кг).

Напомним, осенью прошлого года Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Поэтому чемпионат России — 2025 — один из этапов отбора на октябрьский чемпионат мира.