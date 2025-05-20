Сегодня, 20 мая, ушел из жизни после продолжительной болезни один из самых титулованных боксеров Челябинской области Александр Шкаликов. Четырехкратный чемпион России скончался в Копейске на 55-м году жизни. Он является родным братом известного боксера-профессионала Андрея Шкаликова, сообщает региональный Минспорт.
Братья Шкаликовы гремели на всю страну в середине 90-х прошлого века. Старший, Андрей, выбрал путь профессионального боксера. Младший, Александр, громил соперников на любительском ринге, входил в состав национальной сборной. Он четыре раза побеждал на чемпионате России, становился серебряным призером Игр доброй воли, принимал участие в чемпионатах мира и Европы.
«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память об Александре Шкаликове навсегда останется с теми, кто его знал. Мы скорбим о большом спортсмене и человеке, который оставил незабываемый след в истории российского бокса», — подчеркнул министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.
Прощание с Александром Шкаликовым состоится 22 мая в Копейске.