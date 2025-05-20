В Копейске ушел из жизни легендарный боксер Александр Шкаликов

Он скончался на 55‑м году после продолжительной болезни

Сегодня, 20 мая, ушел из жизни после продолжительной болезни один из самых титулованных боксеров Челябинской области Александр Шкаликов. Четырехкратный чемпион России скончался в Копейске на 55-м году жизни. Он является родным братом известного боксера-профессионала Андрея Шкаликова, сообщает региональный Минспорт.

Братья Шкаликовы гремели на всю страну в середине 90-х прошлого века. Старший, Андрей, выбрал путь профессионального боксера. Младший, Александр, громил соперников на любительском ринге, входил в состав национальной сборной. Он четыре раза побеждал на чемпионате России, становился серебряным призером Игр доброй воли, принимал участие в чемпионатах мира и Европы.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память об Александре Шкаликове навсегда останется с теми, кто его знал. Мы скорбим о большом спортсмене и человеке, который оставил незабываемый след в истории российского бокса», — подчеркнул министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Прощание с Александром Шкаликовым состоится 22 мая в Копейске.