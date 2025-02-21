Более 1 миллиона рублей собрал благотворительный турнир «Ангел Баскет» в Челябинске

Эти средства будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями

В Челябинске завершился третий по счету благотворительный турнир «Ангел Баскет». Звезды шоу-бизнеса, политики и спорта собрались вместе, чтобы сразиться на баскетбольной площадке. Они же вместе со зрителями собрали деньги для помощи детям с онкологией. Боец ММА Иван Штырков, комик Виктор Щетков, актеры «Молодежки», топовые челябинские спортсмены во главе с министром Владимиром Ивановым попробовали свои силы в баскетболе. Чем запомнился турнир — в нашем большом фоторепортаже.

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Как ни крути, а проводить классные баскетбольные тусовки Николай Сандаков и его команда любят и умеют. И неважно, какого они формата: будь это топовый турнир по баскетболу 3×3 (чемпионат по баскетбольному двоеборью или Кубок губернатора — тому пример), рождественская встреча с «оранжевым» сообществом, чемпионат или Кубок страны 3×3…

Заранее хорошо продуманная концепция вкупе с приглашенными гостями — и вот оно, классное мероприятие, которое становится важным событием в спортивной жизни города.

«Сегодня здесь собралась половина лучших людей региона. Первая сейчас находится в Миассе на форуме „Патриоты Урала“ с полпредом Артемом Жогой, а вторая здесь — в этом зале!» — начал свою вступительную речь на церемонии открытия «Ангел Баскета» Николай Сандаков.

Умеет же баскетбольный босс Челябинска находить нужные слова! Зрители в зале одобрительно загудели, шутку оценили. Кстати, одну ошибочку организаторы «Ангел Баскета» все же совершили. Уж слишком много гостей собрал третий по счету благотворительный турнир.

Хотя и площадку — Центр международной торговли — маленькой не назовешь. Но она явно не справлялась с наплывом такого большого количества гостей. Люди толпились, стояли в проходах как у баскетбольного корта, так и в холле здания. Кстати, посетил мероприятие и талисман нашего медиахолдинга верблюжонок ОТВин.

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Прибыли в полном составе (впрочем, тут нечему удивляться) команды «Челбаскет» и «Славянка». Вот раздолье для любителей баскетбола сделать селфи или взять автограф у спортсменов! Некоторые из них прибыли на мероприятие семьями.

В то время как молодежь «Челбаскета» шумно болтала и веселилась, центровой челябинского клуба Вадим Стубеда и супругой Ольгой нянчились с шестимесячной дочуркой. Белорусская семья смотрела по сторонам и офигевала (в хорошем смысле) от происходящего вокруг.

«Нам в баскетбольном клубе „Минск“ устраивали корпоративные вечеринки, но их сравнивать с этим событием вообще неуместно! Тут прям так масштабно все и круто. Я в легком шоке пребываю сейчас. И супруга тоже», — рассказал автору строк Вадим Стубеда.

Кстати, супруга баскетболиста переехала в Челябинск 1 октября. Говорит, что город произвел впечатление, особенно понравилась новогодняя атмосфера, да и климат устраивает.

— Как вам игра мужа? Что-то плохо у него получается, иногда даже из-под кольца забить не может, — не удержался автор строк от провокационного вопроса. Вадим Стубеда в этот момент расхохотался.

— Нормально он играет! И совершенно точно лучше, чем в Минске! Я-то вижу, как он мотивирован. Поверьте мне, как женщине, которая хорошо знает Вадима. Он очень старается, — ответила Ольга Стубеда.

Михаил Терехов, надеюсь, вы это читаете? Комментарий супруги вашего подопечного решил опубликовать специально для вас. Сезон скоро закончится (и контракт тоже!), парень старается, супругу с маленькой дочуркой из Беларуси в Челябинск привез…

А вы, читатели, простите — упустил из виду, что нужно было сфотографировать семью Стубеды. Поверьте, Вадим в очках с огромной золотой цепочкой на шее выглядел эффектно! Как и его супруга…

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Выделялся на общем фоне и еще один человек. Он был на мероприятии в двух ипостасях — не только как почетный гость, но и как непосредственный его участник. Да, это наш новый министр спорта Владимир Иванов. 197-сантиментрового бадминтониста вполне можно было принять за баскетболиста.

С ракеткой он обращается неплохо, а с оранжевым мячом — не очень. Зато он наглядно продемонстрировал лозунг, с которым планирует активно работать в Минспорте, — «Начни с себя!». Что все это значит? А скоро узнаете!

Был в центре внимания и еще один колоритный персонаж. Красавец-мужчина Иван Штырков! Вообще-то, он звезда ММА и смешанных единоборств, прибыл в Челябинск из Екатеринбурга. Но есть такое ощущение, что его хоть сейчас выпусти на чемпионат Урала по бодибилдингу — и он займет одно из призовых мест. Бицепсы и трицепсы у него в порядке, а широкую улыбку судьи по культуризму тоже наверняка оценят. Для автора строк Иван Штырков и Владимир Иванов сделали такой вот снимок.

Автор строк не мог пройти мимо трех красавиц из баскетбольной команды «Славянка». Знакомьтесь — это Анна Ситникова, Влада Сафонова и Ксения Васильева. «А вы знаете, что после каждого вашего матча я выделяю трех лучших игроков? Вы там чаще всех», — такой подкат был беспроигрышным, чтобы ближе познакомиться со спортсменками. О чем речь? Вот такую фотокарточку мы делаем после каждой игры команды, в которой выделяем три звезды матча.

«Знаем, читаем, но не всегда соглашаемся с вашим мнением! Кстати, эти топ-3 звезды прямо перед вами», — подметила Ксения Сафонова.

«Точно! Можно я вас сфоткаю? И следующий пост после матча „Славянки“ я тогда оформлю в другом стиле — этой фоткой, а не как обычно…»



«Мы согласны! Будет топчик!» — согласились баскетболистки.

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Надели баскетбольную форму и другие известные челябинские спортсмены. Среди них, например, дзюдоист Денис Ярцев и тхэквондистка Татьяна Минина. Проявить свои таланты и приемчики из родных видов спорта им не удалось. Дзюдоист на иппон никого не бросал, а тхэквондистка ногами усердно не махала. Но как они переживали за своих партнеров по команде!

«На этом мероприятии я не тхэквондистка и не баскетболистка. Скорее попробовала себя в роли черлидерши из группы поддержки. Переживала за парней из моей команды, они — большие молодцы! А мероприятие классное и масштабное, мне очень понравилось! Было бы здорово, если другие виды спорта проводили подобные ивенты», — сообщила Татьяна Минина.

Челябинская тхэквондистка выступала на турнире за команду под руководством тренера Натальи Красновой — известного блогера и стендап-комика. Их команда зажигала как на площадке, так и за ее пределами. Она совершенно точно стала самой заметной и дружной на турнире. Харизма и организаторские способности Натальи Красновой пришлось очень кстати.

Здесь можно было бы рассказать о впечатлениях о мероприятии Натальи Красновой. Тем более что она любит находить интересные и нужные слова. Но тут, признаюсь честно, я сглупил. Задал девушке совершенно идиотский вопрос, который даже не решаюсь здесь написать. Она его выслушала, удивилась, а вместо ответа дала ценный совет. Какой — будет время обязательно расскажу, но позже.

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Победила в турнире «Ангел-Баскет» медийная команда БК10. Впрочем, зрителей мало интересовал результат. Это как раз тот случай, когда выиграли в соревновании все участники. Если говорить про спортивную составляющую турнира, то больше других запомнился эффектный конкурс по броскам сверху.

Данкер-шоу получилось очень крутым! Рассказывать о нем нет смысла, это надо было видеть! Советуем посмотреть видеонарезку игровых моментов, которые будут скоро опубликованы в пабликах региональной федерации баскетбола. Но красоту баскетбола вы можете увидеть даже на этих фотокадрах.

Ну, а теперь к главному. Благотворительный турнир «Ангел-Баскет» собрал 1 041 500 рублей. Все эти средства будут направлены в благотворительное движение «Искорка Фонд». Помощь была направлена Айгизе Эркаевой (острый лимфобластный лейкоз) и Тоне Налетовой (карцинома переднего средостения), а также на лечение Нины Березанской, мамы воспитанника СШ № 8 по баскетболу, которая борется с онкологией.

Также в рамках мероприятия прошел аукцион, в ходе которого были разыграны: джерси «Акул Политеха» из сериала «Молодежка», уникальная картина с автографами участников мероприятия и мяч от Российской Федерации Баскетбола.

«Проводим уже третий турнир, и с каждым разом интерес людей растет. Мы делаем акцент не столько на спорте и звездных гостях, сколько на миссии мероприятия — помочь детям», — отметила гендиректор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова, одна из главных инициаторов проведения благотворительного турнира.

«Твори добро другим во благо» — это слова из песни известного российского поп-исполнителя. В Челябинске баскетбольная семья на деле претворяет эти слова в жизнь. Кто еще возьмет с нее пример и организует нечто подобное?

Фото: Дмитрий Сопильняк и Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).