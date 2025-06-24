Челябинская спортсменка стала призером чемпионата Европы по настольному теннису

Светлана Поповцева завоевала медаль в состязаниях среди ветеранов

В сербском городе Нови-Сад завершился чемпионат Европы по настольному теннису среди ветеранов. Две медали на соревнованиях завоевала Светлана Поповцева из Челябинска. Она стала серебряным призером в одиночном разряде, а также закрепила успех бронзой в парном разряде со Светланой Бесовой в парном разряде, сообщает спортшкола «Юпитер» по настольному теннису.

Воспитанница челябинской СШ «Юпитер» выступила на соревнованиях в Сербии в состязаниях среди ветеранов старше 45 лет. Челябинка заявилась в две категории — одиночном и парном разрядах, и в каждой из них поднялась на пьедестал почета.

В личном первенстве Светлана Поповцева на предварительном этапе одержала три победы из трех. Со счетом 3:0 она победила соперниц из Польши, Германии и Словении и таким образом с первого места в группе вышла в плей-офф соревнований.

Успешно челябинка провела и турнир с выбыванием. Она последовательно обыграла соперниц из Испании, Франции, Португалии и Венгрии. И лишь в финале уступила соотечественнице Ольге Шрамко, которая выступала на турнире под португальским флангом.

Не менее ярко Светлана Поповцева выступила и в парном разряде, где ее партнером стала Светлана Бесова. Они также победно выступили на групповом этапе, вышли в плей-офф, завоевав в итоге бронзовые медали.

Напомним, что ранее проявила себя на чемпионате России среди глухих еще одна воспитанница СШОР «Юпитер». Алена Лопина завоевала серебро в парном разряде.