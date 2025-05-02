Легкоатлетическая эстафета-2025 в Челябинске собрала более 5000 участников

Три забега, велогонка и заезд на лыжероллерах — рассказываем и показываем, как прошло одно из знаковых спортивных событий города

В этом году традиционная легкоатлетическая эстафета побила рекорды по количеству участников. В общей сложности в ней, а также велогонке и заезде на лыжероллерах выступили более 5000 атлетов. Свыше ста команд Челябинска и городов области, представляющие учебные заведения, предприятия, организации и спортивные клубы, боролись в командных состязаниях не столько с соперниками, сколько сами с собой. В главном забеге победу одержала команда «Сова», основу которой составили студенты ЮУрГППУ. Им и достался приз — статуэтка Бронзового бегуна. Как прошел старт легкоатлетического сезона в Челябинске — в нашем фоторепортаже.

Городская легкоатлетическая эстафета — это одно из старейших в Челябинске спортивных мероприятий. С большой историей и традициями. В этом году она стала 92-й по счету. Впервые ее провели в 1932 году. И вы только представьте: даже в годы Великой Отечественной войны атлеты выходили на старт главной улицы города! Прерывалась она лишь дважды — из-за пандемии ковида в 2019 и 2020 годах.

Теперь в спортивном событии проводят не только легкоатлетические забеги. Так, состоялась 71-я велогонка, а также 12-я гонка на лыжероллерах. В этом году состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В нашем городе проводится множество массовых забегов и марафонов. Но это мероприятие выделяется на общем фоне. Здесь идет командная борьба за победу, и в том прелесть нашей эстафеты. В том году она проводится в 92-й раз. Мы гордимся тем, что в городе проводятся состязания с такой большой историей», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.

В церемонии открытия соревнований приняли участие также первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и начальник Управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных. Здесь все было как обычно — приветственные слова, торжественное построение, выступление творческих коллективов, награждение челябинцев золотыми знаками ГТО...

Но хорошим и правильным решением представить на параде детско-юношеские спортивные школы. До сих пор они шествовали в составе сборной районов города, в этот раз они прошли по главной площади в составе своих команд.

Кстати, не остался в стороне от большого спортивного праздника и талисман ОТВ — верблюжонок Отвин. Он фотографировался с участниками и гостями на память и вообще был в центре всеобщего внимания.

Открыли соревновательную программу велосипедисты. Юноши и девушки в ярко-салатовых (или желтых?) футболках выстроились на старте. Их соревнования стали неким междусобойчиком копейской школы по велоспорту.

Да, в велоспорте Челябинск давно уже утратил свои позиции, зато соседи из города-спутника регулярно побеждают на всероссийских стартах.

Быстрее всех 10-километровую гонку проехал копейчанин Станислав Воронин. На это ему потребовалось 14 минут, с максимальной скоростью на отрезке в 62 километра в час.

71-я кольцевая велогонка на призы Администрации Челябинска:

Мужчины:

1. Станислав Доронин

2. Александр Золотарев

3. Кирилл Устьянцев

Женщины:

1. Марина Зорина

2. Валерия Морозова

3. Александра Иванова

Сама эстафета состояла из 16 этапов со стартом на площади Революции, разворотом у памятника Курчатову и финишем здесь же на площади. Круг длиной в пять с лишним километров лучшие команды преодолевали за 13 с небольшим минут.

Всего состоялось три забега. В первом из них вышли на старт мужские команды — сборные спортшкол города, коллективов физкультуры предприятий и организаций области, команды вузов и муниципальных районов области. Этот забег выиграла команда спортклуба «Динамо».

Легкоатлетические забеги. Победители и призеры в различных номинациях:

Смешанные команы ДЮСШ Челябинска:

1. СШОР им. Л. Н. Мосеева

2. СШОР № 1 по легкой атлетике

3. СШ «ЧТЗ»

Мужские команды ДЮСШ Челябинска:

1. СШ «ЧТЗ»

2. СШОР-5 по лыжным видам спорта

3. СШОР им. Л. П. Скобликовой

Смешанные команды, обучающихся в профессиональных образовательных организациях:

1. ЮУрГТК

2. УКФК «УралГУФК»

3. ЧЭНК

Мужские команды учебных заведений Челябинской области:

1. ВУНЦ ВВС ВВА

2. ЧИПС УрГУПС (СПО)

3. ЧИПС УрГУПС ФВО

Мужские команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области:

1. ЧРО ВФСО «Динамо»

2. ООО «Сигма» г. Копейск

3. ФСК «ЮУрГАУ»

Во втором забеге среди смешанных команд школ Челябинска не было равных команде Образовательного центра № 2. И это первая неожиданность: позади остались сильные легкоатлетические команды школ № 145 и № 138.

Команды общеобразовательных школ Челябинска:

1. МАОУ ОЦ-2

2. МАОУ СОШ 145

3. МБОУ «ШИПС»

Ну и наконец, главный забег. В нем явно выделялись на общем фоне три фаворита — сборные команды УралГУФК и ЮУрГУ, а также студенты ЮУрГППУ, выступавшие под знаменами спортклуба «С. О. В. А.» — студенческого спортивного клуба. В прошлом году они, кстати, выиграли главный забег, но были дисквалифицированы и были лишены Бронзового бегуна. Руководитель спортклуба Николай Горохов что-то начудил тогда с документами.

В этот раз «педагоги» сформировали состав команды по правилам. Хотя и усилились тремя легкоатлетами, которые к ЮУрГППУ не относятся. Среди них, кстати, оказалась, перспективная спортсменка из Златоуста Яна Серебрякова. Она выиграла призовой, 12-й этап, преодолев 590 м за 1.21,6.

Команда «С. О. В. А.» и выиграла главный забег, опередив ближайших преследователей на 5-6 секунд. Серьезная борьба на протяжении большей части дистанции шла за 2-3-е места.

Здесь, сменяя друг друга, выходили на вторую позицию то студенты ЮУрГУ, то команда УралГУФК. В этой борьбе выиграли все же представители спортивного вуза во главе с неоднократной чемпионкой России в спринтерском беге Натальей Комбаровой.

Сборные команды ВУЗов Челябинской области:

1. УралГУФК

2. ЮУрГУ

3. ЧелГУ

Сборные команды спортивных клубов и организаций Челябинской области:

1. СК «Сова»

2. СК «Мой темп»

3. Клуб любителей бега «I Run»

Впрочем, все эти результаты хоть и имели значение для руководителей команд и самих спортсменов, все же главное в таком мероприятии не это. Стороннему наблюдателю гораздо интереснее было видеть эмоции и лица участников забегов. То, как они выкладываются на дистанции, работают на результат и стараются не подвести партнеров по команде.





В этом и есть главное отличие городской легкоатлетической эстафеты от других беговых состязаний — массовых забегов (вроде Кросса Нации) или марафонских дисциплин. Там участники могут позволить себе бежать в нужном для себе темпе и режиме, здесь должны выкладываться на максимум ради команды.

Возможно, поэтому многие из участников после преодоления своего этапа валились с ног, долгое время не могли восстановить дыхание. И все потому, что выжали из себя все силы, через не могу бежали свои пусть и не долгие, но очень энергозатратные метры дистанции.

Ну, а лично мне больше всего запомнился этот кадр (тот, что внизу). В нем Марина Богословская из ЧелГУ завершает свой этап и собирается передать эстафетную палочку партнеру по команде. На лице — полный спектр эмоций и гамма чувств.

Вообще девушкам здесь пришлось очень непросто. Им необходимо было преодолеть один из самых протяженных этапов эстафеты — 590 м. Посмотрите на то, как они боролись с собой!

Вот и еще одна из участниц. После финиша на своем этапе она присела на бордюр и тяжело дышала. Она не сразу поняла, что ее фотографируют. И только потом позволила себе улыбнуться на камеру.

Завершилось мероприятие гонкой на лыжероллерах — самым массовым стартом. Здесь победителем стал один из лучших лыжников Челябинской области Александр Рудаков. Трехкилометровую гонку он проехал за пять с лишним минут!

13-я гонка на лыжероллерах:

Мужчины:

1. Александр Рудаков

2. Дмитрий Куксин

3. Евгений Мальцев

Женщины:

1. Алена Плечева

2. Дарья Лещенко

3. Анастасия Александрова





Ну и наконец, долгожданное награждение. В нем получили свои кубки и медали победители и призеры как забегов, так и в различных номинациях. «Бронзовый бегун» оказался в руках студентов ЮУрГППУ. Как минимум на один год он будет красоваться в стенах здания этого вуза.

Фото на странице: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Фото в «карусели»: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).