Челябинская область первая в России утвердила региональную программу по развитию баскетбола

Ее разработали по поручению губернатора Алексея Текслера

Челябинская область стала первым российским регионом, где приняли региональную программу по развитию баскетбола до 2030 года. Ее разработали по поручению губернатора Алексея Текслера, глава региона уже утвердил документ. Как сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области, цели программы — вовлечь в игру как можно больше людей и улучшить результаты спортивных команд.

«Эта программа — совместная работа регионального Минспорта, Федерации баскетбола Челябинской области и команды федеральных экспертов. Их взаимодействие сможет обеспечить создание необходимых условий для развития баскетбола на территории региона и укрепить спортивную культуру»,— отметила и.о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина.

Программу разрабатывали на протяжении двух лет. В числе ее целей — вовлечение в занятия баскетболом жителей Челябинской области и улучшение результатов спортивных команд. Кроме того, реализация программы позволит повысить уровень подготовки спортивного резерва для сборных команд Челябинской области по баскетболу и проводить еще больше мероприятий разного уровня.

«Утверждение программы даст возможность сформировать хорошую практику для остальных регионов. Главная наша цель — привлечь как можно больше детей и взрослых в спортивный зал, оторвав их от гаджетов и вредных привычек»,— добавил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.