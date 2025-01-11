Челябинская область стала первым российским регионом, где приняли региональную программу по развитию баскетбола до 2030 года. Ее разработали по поручению губернатора Алексея Текслера, глава региона уже утвердил документ. Как сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Челябинской области, цели программы — вовлечь в игру как можно больше людей и улучшить результаты спортивных команд.
«Эта программа — совместная работа регионального Минспорта, Федерации баскетбола Челябинской области и команды федеральных экспертов. Их взаимодействие сможет обеспечить создание необходимых условий для развития баскетбола на территории региона и укрепить спортивную культуру»,— отметила и.о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина.
Программу разрабатывали на протяжении двух лет. В числе ее целей — вовлечение в занятия баскетболом жителей Челябинской области и улучшение результатов спортивных команд. Кроме того, реализация программы позволит повысить уровень подготовки спортивного резерва для сборных команд Челябинской области по баскетболу и проводить еще больше мероприятий разного уровня.
«Утверждение программы даст возможность сформировать хорошую практику для остальных регионов. Главная наша цель — привлечь как можно больше детей и взрослых в спортивный зал, оторвав их от гаджетов и вредных привычек»,— добавил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.