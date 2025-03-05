Тхэквондисты Челябинской области выиграли командный зачет первенства России

В активе южноуральской команды 8 наград: 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали

Южноуральские спортсмены триумфально выступили на первенстве России по олимпийскому тхэквондо среди юношей и девушек 12—14 лет, завершившемся в Люберцах (Московская область). Сборная Челябинской области заняла первое общекомандное место, обойдя более 60 регионов России, в том числе сильные команды Дагестана и Ростовской области. Три наших земляка выиграли турнир, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

На счету представителей южноуральского тхэквондо 8 медалей: 3 золота, 4 серебра и 1 бронза. Победителями первенства России стали Линара Гайнуллина (51 кг), Владислава Бегма (+59 кг) и Арсений Егунов (+65 кг). Все чемпионы тренируются в СШОР «Динамо» под руководством Сергея и Дениса Филимоновых.

Серебряными призерами первенства России стали Арина Новикова (29 кг), Мария Александрова (33 кг), Диана Симонова (41 кг) и Иван Переляев (65 кг). Спортсмены представляют СШОР «Корё», их наставники — Александр Коптеев, Сергей Смирнов, Андрей Саломиди и Ольга Саломиди.

Бронзу первенства страны на свой счет записала Анастасия Пашнина (51 кг), воспитанница СШОР «Динамо» (тренеры Сергей и Денис Филимоновы).





Триумф спортсменов подтверждает высокий уровень подготовки юных тхэквондистов Челябинской области и предвещает достойную смену лидерам южноуральской команды. Впереди старты первенств России среди юниоров и молодежи.