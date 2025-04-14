В Челябинской области стартовал новый проект «ГТО в лицах»

Первыми испытания комплекса прошли чиновники правительства, а также министры и их заместители

В челябинском спорткомплексе ЮУрГУ в День космонавтики прошла необычная акция «ГТО в лицах»: сотрудники регионального правительства, министры и их заместители проверили свою физическую готовность, выполнив нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Как они боролись с собой и проходили испытания — в нашем фоторепортаже.

На спортивные состязания многие из участников пришли не одни, а в компании своих жен, мужей и детей. Министр спорта Владимир Иванов и вовсе собрал на мероприятие всю свою семью. Нормативы комплекса ГТО он выполнял с супругой Натальей и двумя детьми.

«Давно уже была идея выполнить нормы ГТО, поскольку спорт — это неотъемлемая часть жизни нашей семьи. Мы любим спорт и живем спортом. Почти все выходные у нас спортивные. Заставлять жену и детей пройти испытания комплекса ГТО не было нужды, они сами изъявили желание проверить свою физическую готовность», — рассказал Владимир Иванов.

Мероприятие собрало множество участников, среди которых заместители губернатора Александр Козлов и Андрей Фалейчик, заместитель председателя правительства Юрий Кузнецов, а также министр информационных технологий Игорь Фетисов, министр социальных отношений Наталья Лугачева, министр молодежи Юрий Болдырев и другие. Все они присоединились к испытаниям, которые включали тесты на гибкость, силу, скорость и другие физические качества.

Мотивировали чиновников и министров и помогали им выполнить нормативы комплекса руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева и посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

«Сегодня здесь собрались люди, которые своим примером показывают, что нормы ГТО может выполнить каждый в любое время. Комплекс „Готов к труду и обороне“ стал популярным в нашем регионе, поэтому цели ставим с каждым годом все больше и больше», — отметила посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

Акция «ГТО в лицах» стала ярким примером того, как важно интегрировать физическую активность в повседневную жизнь и мотивировать к занятиям спортом. Благо что многие чиновники регулярно занимаются физической культурой, держат себя в форме. Яркий тому пример — Александр Козлов. Он регулярно выходит на старт массовых состязаний, таких как «Лыжня России» и «Кросс нации».

«В моей коллекции уже есть четыре знака отличия ГТО, но теперь вот мне стукнуло 50, надо подтверждать свою готовность в новой ступени комплекса. Поэтому рассчитываю получить золотой знак и в этой возрастной группе», — отметил Александр Козлов.

Отметим, что акция «ГТО в лицах» станет доброй традицией и будет проходить на регулярной основе. В течение года она будет собирать на выполнение нормативов участников СВО, известных спортсменов, школьников, трудовые коллективы города, ветеранов спорта, лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие категории граждан.