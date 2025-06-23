Челябинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по пляжному самбо

Аслан Курбанов стал призером в весовой категории до 88 кг

На чемпионате России по пляжному самбо в Калининградской области бронзовым призером стал челябинец Аслан Курбанов. В весовой категории до 88 килограммов он одержал блестящую победу над действующим чемпионом мира Александром Дурояном, но не смог развить успех в поединках с менее титулованными соперниками, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Соревнования в городе Зеленоградске собрали более 100 спортсменов из 28 регионов. На песке развернулась не только борьба за медали, но и место в составе национальной сборной, которая отправится в Сингапур на чемпионат мира по пляжному самбо. Только победители национального турнира имели возможность претендовать на попадание в заявку сборной России.

«Мы видим, как с каждым годом растет уровень организации, мастерства и интереса к пляжному самбо. Уже пятый чемпионат России прошел на высоком уровне. Яркие поединки, бескомпромиссная борьба — все это доказывает, что пляжное самбо уверенно завоевывает свое место в спортивной системе России и мира», — отметил, открывая турнир, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Челябинскую область на соревнованиях достойно представил Аслан Курбанов. В весовой категории до 88 килограммов он уступил в первом поединке, зато во втором одержал сенсационную победу над действующим чемпионом мира Александром Дурнояном. Выиграл наш земляк и третью схватку, а в решающем поединке за бронзу челябинец оказался сильнее Руслана Абдулмежидова, заняв итоговое третье место.

Чемпионат России по пляжному самбо — 2025. Мужчины, весовая категория до 88 килограммов:

1. Антон Лебедев (Москва).

2. Александр Сучков (Москва).

3. Аслан Курбанов (Челябинская область).

3. Илья Затылкин (Пензенская область).

Отметим, что Аслан Курбанов занимается в Челябинске под руководством Евгения Базилова — главного тренера южноуральской сборной по самбо.