В Челябинске открыли шахматный клуб чемпиона мира Сергея Карякина

Он будет базироваться в штабе общественной поддержки «Единой России»

Алексей Текслер и гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин открыли в Челябинске новый шахматный клуб. Базироваться он будет в штабе общественной поддержки «Единой России».

«У нас большая история и хорошие традиции в шахматах. Знаменитый Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, начинал свой путь в Златоусте. Есть много других титулованных гроссмейстеров. Уверен, что с появлением нового клуба шахматы в нашем регионе получат новый импульс в развитии», — отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Заниматься в шахматном клубе Сергея Карякина будут не только юные ребята, но и все любители этой игры. Пригласят к тренировкам и участников СВО.

Сергей Карякин отметил стремительный рост популярности шахмат в регионе. Он выразил благодарность губернатору, партии «Единая Россия» и региональной Федерации шахмат за поддержку и вклад в развитие шахматного движения. Гроссмейстер рассказал о масштабной программе поддержки шахматных клубов, созданных при Штабах общественной поддержки по всей стране (около 70 клубов).

«Развитие шахмат — это вклад в будущее нашей страны, воспитание нового поколения. Мы будем продолжать поддерживать юные таланты и создавать все условия для их успехов», — заявил Сергей Карякин.

Цель проекта «Шахматные клубы Сергея Карякина» — создание доступной системы обучения шахматам по методике всемирно известного гроссмейстера Сергея Карякина.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область в числе первых вошла в федеральный проект партии «Единая Россия» по развитию шахмат. Новое пространство привлечет к шахматам больше поклонников. Глава региона отметил, что клуб будет доступен не только молодежи, но и старшему поколению, а также участникам специальной военной операции. В рамках открытия состоялся первый блиц-турнир.

Сергей Карякин пожелал челябинским шахматистам повышать свое мастерство и рейтинг.

«Хочешь побеждать — учись думать!» — такое напутствие ребятам дал знаменитый гроссмейстер.

После открытия клуба здесь же начался турнир по блицу. Его победитель затем сыграет одну партию в шахматы с Сергеем Карякиным.

Провел короткую партию с чемпионом мира и глава Челябинска Алексей Лошкин. Победила дружба.