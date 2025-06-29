Футбольный клуб «Челябинск» завоевал путевку в Первую лигу

Южноуральцы в серии пенальти победили астраханский «Волгарь»

Футбольный клуб «Челябинск» впервые в своей истории завоевал право принять участие в Первой лиге чемпионата России. Южноуральцы в ответном стыковом матче сыграли вничью 0:0 с астраханским «Волгарем». Исход противостояния решался в серии пенальти, которые лучше исполнили подопечные Романа Пилипчука, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Важнейший матч сезона вызвал в Челябинске большой зрительский интерес — более 5000 зрителей пришли поддержать команду. Хозяевам после ничьи 1:1 в Астрахани нужно было побеждать соперников на своем поле — и вот она долгожданная путевка в Первую лигу.

В первом тайме игра смотрелась, команды не отсиживались в обороне, стараясь поймать соперника на ошибке. Чуть свежее и лучше выглядели челябинцы. Они больше владели мячом на половине поля соперника. Однако по-настоящему голевых моментов было немного. Выделить можно два из них.

Первый из них случился на 34-й минуте после розыгрыша углового. Капитан «Волгаря» Сергей Зуйков зряче бил в падении «ножницами», но голкипер хозяев Владимир Сугробов не дал состояться голу-красавцу. На 38-й минуте уже челябинцы должны были открывать счет в матче. Денис Пушкарев опасно бил из хорошей позиции, Владислав Ямпольский парировал удар, мяч отскочил к Валерию Горбачику, однако тот непостижимым образом не попал в ворота после добивания.

Во втором тайме темп игры чуть спал. И вновь команды обменялись двумя супермоментами. На 70-й минуте Гаррик Левин на левом фланге совершил классный сольный проход и сделал шикарный навес в центр штрафной — Денис Покотыло выиграл верховую дуэль и головой бил, казалось, наверняка... увы, мяч пролетел чуть выше ворот.

В самой концовке, уже в компенсированное арбитром время, мог все решать Артем Погосов. Вышедший на замену Станислав Пузанов отдал ему хорошую передачу, но форвард астраханцев неудачно обработал мяч и вынужден был бить с неудобной позиции. Отметим и голкипера хозяев, который вовремя вышел из ворот.

В дополнительное время у «Волгаря» был еще один классный момент. На сей раз партнеры по команде вывели на ударную позицию Ивана Матюшенко. Тот в противоборстве с защитником опасно бил по воротам — вновь Владимир Сугробов ликвидировал угрозу. Три минуты спустя едва не достиг цели удар Дениса Покотыло — в красивом прыжке отбил мяч голкипер астраханцев. 0:0 и все должна была решить серия пенальти.

Челябинцы в футбольной лотерее ошибок не допустили. 4:2 — и наша команда впервые в своей истории завоевала право сыграть в Первой лиге!