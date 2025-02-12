Хоккейный клуб «Трактор» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Челябинская команда стала первой в Восточной конференции, которая гарантированно выступит в Кубке Гагарина

Челябинский «Трактор» стал первой командой на «Востоке», кто гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Это стало известно после того, как в чемпионате КХЛ «Сибирь» выиграла домашний поединок у тольяттинской «Лады» (4:1). Ранее гарантировал себе место в плей-офф на «Западе» ярославский «Локомотив», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате КХЛ «Трактор» идет на первом месте в Восточной конференции. Команда после 55 матчей набрала 76 очков и стала недосягаемой для соперника, идущего на 9‑м месте на «Востоке». Отметим, что ранее обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина лидер Западной конференции «Локомотив» из Ярославля.

Сегодня, 12 февраля, хоккеисты «Трактора» сыграют домашний поединок с магнитогорским «Металлургом». Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.