А на десерт финалы — итоги чемпионата России по рукопашному бою в Челябинске

Хозяева соревнований завоевали две медали

В Челябинске завершился чемпионат России — 2025 по рукопашному бою. Южноуральская столица впервые принимала у себя соревнования такого уровня по этому виду спорта. Турнир собрал более 350 участников из 45 регионов. Хозяева соревнований завоевали две медали — серебряную и бронзовую. Рассказываем, как прошел финальный день чемпионата.

Принимать у себя чемпионат России — это уже круто. Тем более если речь идет о турнире по боевым единоборствам. И что особенно важно — по такому виду спорта, который не так часто оказывается в центре внимания у жителей Челябинской области. А ведь рукопашный бой один из самых массовых видов единоборств в нашей стране — официально его развивают в 79 субъектах РФ.

«В 2017 году Челябинск принимал первенство России по рукопашному бою. Те соревнования вызвали большой интерес у южноуральцев. А мы видели большой приток желающих заниматься этим видом спорта. Нынешний чемпионат и нужен в первую очередь для того, чтобы мальчишки и девчонки восхитились мастерством лидеров сборной России, полюбили этот вид спорта, пришли записываться в секции по рукопашному бою», — отметил еще перед началом турнира руководитель Федерации рукопашного боя Челябинской области Розалин Насибуллин.

Чемпионат России — 2025 принял дворец спорта «Юность». Здесь были постелены четыре борцовских ковра, на которых одновременно проходили поединки. Ранее мы рассказывали о том, как стартовал турнир. А еще подвели итоги второго соревновательного дня.

Уже тогда стало ясно, что организация чемпионата соответствует самым высоким стандартам, да и на трибунах собиралось внушительное количество зрителей. Очевидно было, что гала-вечер финального блока турнира получится красочным и масштабным.

Так и вышло. На трибунах — аншлаг, красочное оформление зала, большая развлекательная программа в холле дворца спорта «Юность». Ну и, конечно же, бои... Прав был руководитель Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов в том, что поединки понравятся тем любителям единоборств, которые ранее не видели или не знали, что представляет из себя рукопашный бой. Зрелищные удары, борцовские приемы и даже нокауты — всего этого было в избытке в финальный день соревнований.

Порадовало и то, что смогли завоевать две медали спортсмены Челябинской области. В малом финале, то есть поединке за бронзу, победу одержала Софья Ищук. Она оказалась сильнее Ангелины Стрекалиной из Самарской области в весовой категории до 70 килограммов и принесла региону первую награду турнира.

Увы, но не смог одержать победу в решающем поединке за золото Павел Сенько из Златоуста. В весовой категории до 88 килограммов он уступил своему оппоненту, став серебряным призером чемпионата.

Организаторами ЧР-2025 по рукопашному бою выступили Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя Челябинской области. Соревнования прошли при участии правительства Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.