Сестры Алекса и Ева Ставинчук завоевали золото на первенстве России по ММА

Они выиграли состязания в Тюмени, одержав победу в разных весовых категориях

Двойного успеха добились челябинские сестры Алекса и Ева Ставинчук на первенстве России по смешанному боевому единоборству. В состязаниях среди девушек до 16 лет они одержали синхронные победы. Они второй год подряд не знают себе равных на подобных турнирах. Занимаются сестры в челябинском клубе «Святой Георгий» под руководством Артема Танцуры, сообщает региональная Федерация СБЕ ММА.

Состязания по смешанному боевому единоборству ММА прошли в Тюмени. Они завершились триумфом челябинок Евы и Алексы Ставинчук. Сестры выиграли турнир, одержав победу в разных весовых категориях.

Так, Ева не знала себе равных в категории до 47,6 кг, а Алекса — в весе до 52,2 кг. Обе спортсменки занимаются под руководством Артема Танцуры в клубе «Святой Георгий». Они помогли сборной Челябинской области выиграть общекомандный зачет среди девушек 16—17 лет.

Отметим, что бронзовым призером первенства России стал также еще один челябинский спортсмен, Саид Тоиров. Он отличился в категории до 70,3 кг, занимается под руководством тренера Бехруза Сафарходжаева.