Увельский район выиграл командный зачет сельской спартакиады «Уральская метелица»

В тройке призеров также спортсмены из Аргаяшского и Сосновского районов

Стали известны победители и призеры XXII зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Финальные старты принимал Сосновский район. Родные стены помогли хозяевам соревнований занять место в тройке призеров. Победителями спартакиады в командном зачете стали спортсмены Увельского района, на втором месте представители Аргаяшского района, сообщает Дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области (оператор комплекса ГТО).

Областная сельская спартакиада «Уральская метелица» ежегодно становится главным зимним спортивным событием для спортсменов сельских территорий региона. На различных этапах в них принимают участие более 2000 спортсменов. В течение двух месяцев, с 11 января по 14 февраля, проходили соревнования, а финальные старты по семи видам спорта принял Сосновский район.

В общей сложности в программу XXII спартакиады «Уральская метелица» вошли состязания по 11 видам спорта: это гиревой спорт, шахматы и шашки, мини-футбол (мужчины и женщины), хоккей с шайбой, лыжные гонки, стрельба руководителей команд, соревнования дояров, а также многоборье ГТО и состязания среди спортивных семей.

«Уральская метелица» — это соревнования с большой историей и традициями. Они становятся важным и значимым событием для спортсменов сельских территорий. Благодаря им активно развивается физическая культура и спорт в районах области», — отмечает руководитель региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева.

Финальные старты спартакиады принял Сосновский район. Здесь прошли состязания по хоккею с шайбой, зимнему мини-футболу среди мужских и женских команд, лыжным гонкам, шашкам и шахматам, а также традиционные соревнования руководителей по стрельбе. Эти турниры прошли в Долгодеревенском, Рощино и Полетаево.

Состоялась также большая праздничная программа в рамках открытия спартакиады. В ней приняли участие замгубернатора Станислав Мошаров, глава Сосновского района Евгений Ваганов и министр спорта региона Владимир Иванов.

Они наградили победителей и призеров в состязаниях руководителей по стрельбе из пневматической винтовки. Так, в очередной раз не подвели снайперские качества главу Увельского района Сергея Рослова. Он выиграл состязания, опередив Сергея Сергеева (Красноармейский район) и Игоря Ишимова (Аргаяшский район).

В соревнованиях по шашкам и шахматам отличился Еткульский район: местные спортсмены набрали наибольшее количество очков. В лыжных гонках первое место занял Сосновский район.

Победителем по хоккею с шайбой стал Чебаркульский район, а в соревнованиях и по женскому, и по мужскому мини-футболу — Агаповский район. Всего участие в соревнованиях приняли сотни спортсменов из 20 районов.

XXII областная сельская зимняя спартакиада «Уральская метелица». Командный зачет (22 участника):

1. Увельский район.

2. Аргаяшский район.

3. Сосновский район.

4. Красноармейский район.

5. Еткульский район.

6. Чебаркульский район.

7. Кунашакский район.

8. Верхнеуральский район.

9. Агаповский район.

10. Пластовский район.

Организаторами соревнований выступили администрация Сосновского района Челябинской области, региональный Минспорт и дирекция спортивно-массовых мероприятий (оператор комплекса ГТО). В 2026 году зимние сельские игры пройдут в Чебаркульском районе.