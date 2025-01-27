В Челябинске запустили крытый футбольный манеж на стадионе «Сигнал»

Сегодня возможности спортивного объекта оценил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске запустили крытый футбольный манеж на стадионе «Сигнал». Его построили в рекордно короткие сроки, средства на него — 116 миллионов рублей — были выделены по решению губернатора Челябинской области. Сегодня глава региона лично ознакомился с возможностями спорткомплекса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Модульное здание построили практически за три месяца. Ребята начали тренироваться здесь с конца прошлого года», — отметил директор спорткомплекса «Сигнал» Валерий Гирш.

Под сводами модульного здания разместились футбольная площадка 50×28 метров с искусственным покрытием, четыре раздевалки с душевыми кабинами, гардероб, тренерская комната и кабинет для медперсонала. Общая площадь сооружения составила 400 кв. метров.

Новый крытый манеж предназначен в первую очередь для занятий юных воспитанников школы «Зенит-Сигнал». Размеры футбольного поля составляют 50×28 метров. Они позволяют проводить здесь матчи и турниры по мини-футболу.

Глава региона высоко оценил возможности футбольного манежа и его перспективы в подготовке спортивного резерва.