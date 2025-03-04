Челябинская тхэквондистка выиграла турнир в Болгарии

Маргарита Близнякова завоевала золото, а бронза у ее земляка Тимура Гатиятуллина

Успешно выступили на международном турнире по тхэквондо в Болгарии два спортсмена из Челябинской области. Выиграла соревнования в олимпийской категории до 57 кг Маргарита Близнякова, а бронза в активе еще одного челябинца, Тимура Гатиятуллина, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

На турнире Bulgaria Open — 2025 челябинка Маргарита Близнякова провела четыре победных поединка в весе до 57 кг. На пути к финалу она выбила из борьбы за награды соперниц из Казахстана и Великобритании, а в финале выиграла у спортсменки из Хорватии со счетом 2:0. Подопечная из СШОР «Буревестник» под руководством Дмитрия Тарасова завоевала золото турнира.

Отметим, что бронзовую медаль на соревнованиях в Болгарии завоевал еще один челябинский спортсмен — Тимур Гатиятуллин. Он занимается под руководством тренера Александра Никифорова.