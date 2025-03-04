Челябинские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате России

Серебряными призерами стали Никита Анищенков и Вероника Змейкина, а бронза в активе мужской эстафетной команды

На зимнем чемпионате России по легкой атлетике в Москве отличились спортсмены Челябинской области, завоевавшие две серебряные и бронзовую медали. В прыжках в высоту второй результат показал Никита Анищенков, аналогично выступила Вероника Змейкина в беге на 200 метров. Бронзовые награды в активе мужской эстафетной команды в беге 4×400 метров, сообщает результаты Всероссийская федерация легкой атлетики.

Очень непросто сложился турнир в Москве для челябинской спринтерши Вероники Змейкиной. У спортсменки то поднималась, то падала температура. В таком состоянии она умудрилась-таки завоевать серебряную медаль в беге на 200 метров. Ее результат на финише составил 24,01.

«Да, результат не самый быстрый, но для моего состояния, считаю, достойно! Очень хорошо начали сезон, столкнулись с болезнями — вырулили и забрали. Я безгранично благодарна своему тренеру Екатерине Юрьевне Высоцкой. Все мои успехи — это во многом ее заслуга», — отметила Вероника Змейкина, подводя итог своему выступлению на ЧР-2025 в помещении.

Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Женщины, 200 м.

1. Алина Бозюкова (Санкт-Петербург) — 23,52.

2. Вероника Змейкина (Челябинская область) — 24,01.

3. Ксения Сомова (Воронежская область) — 24,12.

Отметим, что в беговых видах программы проявила себя с лучшей стороны и Яна Серебрякова. В беге на 400 метров она с новым рекордом Челябинской области (54,08) вышла в финал соревнований, выполнив норматив мастера спорта. В решающем забеге ей уже не удалось показать такие быстрые секунды. Но и 5-е место (время 55,17) — достойный результат для перспективной легкоатлетки из Златоуста.

Еще одну медаль, серебряного достоинства, завоевал для Челябинской области прыгун в высоту Никита Анищенков. Опытный спортсмен преодолел планку на высоте 2,20 м. Победу здесь одержал Ярослав Кутковой (2,24 м). Зато наш земляк выиграл у титулованного Ильи Иванюка, занявшего в итоге третье место.

Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Ярослав Кутковой (Краснодарский край) — 2,24 м.

2. Никита Анищенков (Челябинская область) — 2,20 м.

3. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область) — 2,20 м.

Наконец, бронзу региону принесла мужская эстафетная четверка. Ребята проявили себя в беге 4×400 метров, установив новый рекорд Челябинской области в этом виде программы — 3.12,59. В составе команды медали завоевали Анатолий Грехов, Андрей Цитулев, Артем Змейкин и Максим Тиряков.

Легкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Эстафета 4×400 м, мужчины:

1. Санкт-Петербург — 3.11,26.

2. Краснодарский край — 3.12,53.

3. Челябинская область — 3.12,59.

Отметим, что чемпионат России — 2025 в помещении — это главный старт зимнего сезона в российской легкой атлетике. Турнир является предфинальным этапом серии соревнований «Снежная королева», организованной Всероссийской федерацией легкой атлетики.