Челябинские гимнасты завоевали серебро на первенстве России

Они стали призерами командных соревнований в Москве

В академии спорта «Динамо» в Москве завершился главный старт для сильнейших гимнастов страны — первенство России среди юношей 13—14 лет. В командных состязаниях серебряные медали завоевала сборная Челябинской области. Четырех наших земляков наградили легендарные гимнасты — Алексей Немов и Артур Далалоян, сообщает результаты соревнований Федерация гимнастики России.

В составе сборной Челябинской области на соревнованиях в Москве были представлены четыре спортсмена — Семен Калистратов, Александр Бикбулатов, Демид Бетигеймер и Матвей Радионовских.

Ребята здорово выступили в обязательной программе многоборья, захватив лидерство. Увы, удержать его они не смогли — в произвольной программе команда Москвы опередила наших земляков и завоевала золотые медали.

Спортивная гимнастика. Первенство России. Юноши 13-14 лет. Командные соревнования:

1. Москва (Тимур Шалда, Иван Сороченков, Сергей Соколов, Ярослав Кокин) — 382,300.

2. Челябинская область (Семен Калистратов, Александр Бикбулатов, Демид Бетигеймер, Матвей Радионовских) — 381,650.

3. Санкт-Петербург (Владислав Бахарев, Кирилл Стрелков, Максим Шинько, Андрей Порфирьев) — 371,850.

Любопытно, что победителей и серебряных призеров первенства России разделили лишь 0,650 балла. То есть южноуральским гимнастам не хватило самой малости для того, чтобы выиграть командные состязания.

Занимаются челябинские гимнасты в СШОР ЧТЗ под руководством Вячеслава Кочнева, Семена Еремина и Владимира Григоркина.