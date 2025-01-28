Челябинец Даниил Николаев стал героем этапа Кубка России по шорт-треку

На соревнованиях в Саранске он завоевал четыре медали

На четвертом этапе Кубка России по шорт-треку в Саранске впечатляющий результат показал Даниил Николаев из Челябинской области. Он дважды победил в личных забегах, а также стал обладателем серебряной и бронзовой медалей в эстафетах. Яркую победу также одержала женская эстафетная команда Челябинской области, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

На предыдущих трех этапах Кубка России южнуральские шорт-трекисты не раз поднимались на пьедестал почета, однако в Саранске они выступили еще более результативно. В общей сложности они завоевали 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

В личных состязаниях выше всяких похвал выступил Даниил Николаев. Он выиграл две дистанции из трех, завоевав золото в беге на 1000 и 1500 метров. За чертой призеров он остался на «пятисотке». В этом виде программы бронзовым призером стал еще один челябинец — Павел Ситников.

У женщин бронзу на «полуторке» завоевала челябинка Анна Матвеева. Она же, вместе с партнерами по команде, выиграла состязания в смешанной эстафете. Золото здесь также досталось Марии Трухановой, Юлии Бересневой, Даниилу Николаеву, Павлу Ситникову.

Наконец еще одну награду, серебряного достоинства, завоевала мужская эстафетная четверка — на дистанции 5000 метров второе место заняли Павел Ситников, Даниил Николаев, Павел Блинов и Андрей Косоротов.

Шорт-трек. Кубок России. 4-й этап. Результаты соревнований с участием спортсменов Челябинской области:

Мужчины, 500 м

1. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург).

2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург).

3. Павел Ситников (Омская область / Челябинская область).

Мужчины, 1000 м

1. Даниил Николаев (Челябинская область / Ярославская область).

2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург).

3. Максим Шевелев (Санкт-Петербург).

Мужчины, 1500 м

1. Даниил Николаев (Челябинская область / Ярославская область).

2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург).

3. Семен Елистратов (Башкортостан).

Мужчины, эстафета 5000 м

1. Санкт-Петербург (Владимир Балбеков, Валентин Кобызев, Максим Шевелев, Иван Посашков, Александр Варегин).

2. Челябинская область (Павел Ситников, Даниил Николаев, Павел Блинов, Андрей Косоротов).

3. Москва (Петр Котмаков, Денис Никитин, Елисей Богданов, Илья Рубцов).

Женщины, 1500 м

1. Анна Уразова (Свердловская область / Ярославская область).

2. Фаиля Аймалетдинова (Московская область / Нижегородская область).

3. Анна Матвеева (Челябинская область).

Смешанная эстафета 2000 м

1. Челябинская область (Анна Матвеева, Мария Труханова, Юлия Береснева, Даниил Николаев, Павел Ситников).

2. Ярославская область (Анна Уразова, Аделина Доколина, Никита Николаев, Дмитрий Топтыгин).

3. Московская область (Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская, Анастасия Данилова, Павел Конычев, Яков Шуляк).

Напомним, что в декабре 2024 года чемпионат России принимал Челябинск. На льду ДС «Уральская молния» наши земляки выступили не так удачно. Они завоевали две бронзовые медали. Призерами соревнований стали Анна Матвеева и мужская команда в эстафете.