Мини-футбольный клуб «Южный Урал» покинул директор Егор Мишура

Контракт между специалистом и челябинской командой расторгнут по соглашению сторон

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» остался без своего директора. Контракт с командой расторг Егор Мишура, возглавлявший коллектив с 2023 года. Под его руководством челябинцы завоевали бронзовые медали конференции «Восток» Высшей лиги, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

«Легендарный экс-игрок „Южного Урала“ Егор Мишура покидает пост директора клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Благодарим Егора Юрьевича за большой вклад в развитие клуба. Желаем успехов во всех новых начинаниях!» — такой пост в соцсетях разместила пресс-служба МФК «Южный Урал».

В текущем сезоне в Высшей лиге челябинцы выступили не лучшим образом. По ходу чемпионата в составе произошли большие изменения в составе. Клуб покинула большая группа игроков, в том числе и главный тренер Нуржан Джетыбаев. Коллектив принял Алексей Власов, однако ему не удалось коренным образом изменить игру команды. МФК «Южный Урал» не смог пробиться в зону плей-офф в Восточной конференции Высшей лиги.