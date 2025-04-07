Баскетбола много не бывает — итоги Кубка губернатора Челябинской области

Трофей завоевал хорватский клуб «Загреб», в призерах — «Курчатов» и «Металлург»

Матч дружбы, Кубок солидарности, зрелищные церемония открытия и слем-данк-шоу, турнир корпоративных команд, выступление хедлайнеров и главное событие уик-энда — Кубок губернатора Челябинской области с участием звезд мирового баскетбола. Главный трофей завоевали парни из Хорватии, в финальном матче победившие хозяев турнира. Рассказываем, как прошел второй день турнира и чем он запомнился.

Вообще-то, фразу, вынесенную в заголовок, придумал не автор строк. Она принадлежит олимпийскому чемпиону по баскетболу Сергею Тараканову. Легендарный спортсмен несколько раз ее повторил во время своего пребывания в Челябинске — на церемонии открытия и в общении со СМИ. И с ним трудно не согласиться. Для настоящих ценителей «лучшей игры с мячом» это был большой праздник и событие, на котором они могли получить удовольствие от игры звезд мирового баскетбола.

«В мое время баскетбол 3×3 еще не было. Но мне кажется, наша советская сборная могла бы себя в нем проявить и выиграть не один турнир. Здесь происходит игра характеров и воли. А этих качеств моим сверстникам было не занимать», — размышлял Сергей Тараканов в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Да, вид спорта хоть и непредсказуемый, но все же побеждают в нем те, кто действительно больше этого хочет. И даже топовые команды с сильным подбором исполнителей зачастую проигрывают крепким середнякам. На турнире в Челябинске, например, не смогли побороться за медали «Бионорд ПРО» и «Автодор». Именно в этих командах играют два, пожалуй, самых ярких и классных баскетболиста — Александр Зуев и Никита Падун.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый день турнира. И отмечали, что достойную игру показали две южноуральские команды. Челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург» оба раза выиграли у своих оппонентов и напрямую вышли в четвертьфинал. Уже тогда подумалось, что ребята могут претендовать на высокие места.

Так и вышло. Но каким же тяжелым выдался путь к финалу для челябинских парней! В четвертьфинале и полуфинале они в овертаймах одерживали победу. В первом случае они выбили из борьбы пермский «Бионорд ПРО», во втором — сербский «Партизан».

Достойно бились на баскетбольном паркете и магнитогорцы. В четвертьфинале «Металлург» не без проблем прошел команду из Таиланда. А в полуфинале уступил хорватскому клубу «Загреб». Парни не сдались и в матче за третье место выиграли-таки у «Партизана». В итоге у магнитогорцев бронза.

Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. 6 апреля. Результаты:

Утешительный раунд

«Бионорд ПРО» (Пермь) — Western Wolves (Казахстан) — 21:10

Partizan (Сербия) — Gupizkoa (Испания) — 21:20

Zagreb (Хорватия) — Stella PRO (Екатеринбург) — 21:19

Tigers (Таиланд) — Handsome MDMX (Китай) — 21:12

Четвертьфиналы

«Курчатов» (Челябинск) — «Бионорд ПРО» (Пермь) — 21:19 от

Partizan (Сербия) — «Московский» (Москва) — 16:12

«Автодор» (Москва) — Zagreb (Хорватия) — 14:21

Tigers (Таиланд) — «Металлург» (Магнитогорск) — 17:19

Полуфиналы

«Курчатов» (Челябинск) — Partizan (Сербия) — 22:21 от

Zagreb (Хорватия) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:13

Матч за 3-е место. Partizan (Сербия) — «Металлург» (Магнитогорск) — 16:21

Финал. «Курчатов» (Челябинск) — Zagreb (Хорватия) — 20:21

«Челябинская область становится центром баскетбола, и я этому очень рад. Мы развиваем детско-юношеский спорт, молодежь активно занимается баскетболом, наши команды показывают неплохие результаты — это здорово. И в этой же логике мы развиваем баскетбол 3×3 — очень интересный, динамичный вид спорта. Я искренне рад, что мы собираем такое количество поклонников», — сказал на церемонии открытия турнира губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

К этим словам сложно что-то добавить. Они яркая иллюстрация того, зачем в Челябинске проводить такие турниры. Они вызывают большой зрительский интерес, прежде всего у молодежи. А еще такие события позволяют обрести новых друзей и поклонников этого вида спорта. Нынешний турнир позволил значительно увеличить в регионе армию баскетбольных болельщиков. Она обязательно пригодится нам в будущем — на играх «Челбаскета», других топовых событиях и ивентах.

Турнир прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили областная баскетбольная федерация и «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».

Фото: Олег Каргаполов и Алексей Журавлев (ИА «Первое областное»).