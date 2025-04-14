Танцуют все! Как в Челябинске прошел юбилейный Кубок губернатора

В течение двух дней профессионалы и любители показывали свое мастерство во дворце спорта «Юность»

В челябинском дворце спорта «Юность» завершился юбилейный, 25-й по счету, Кубок губернатора по танцевальному спорту. В этом году он прошел под девизом «Южный Урал танцует» и собрал более 700 участников с разных уголков страны. Массовые детские состязания, турнир по секвею и в категории Pro-Am, фестиваль коллективов бального танца и многое другое — рассказываем и показываем, каким красочным событием стал Кубок губернатора — 2025 по танцевальному спорту в Челябинске.

В первый день турнира на паркет вышли самые юные танцоры от 3 лет. Они состязались в категории «Дети» на первенстве города Челябинска. Продолжилась программа фестивалем коллективов бального танца, а в 18:00 стартовал праздничный гала-концерт, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«К юбилейному турниру мы приготовили большую праздничную программу для жителей Челябинской области. В течение двух дней в режиме нон-стоп ведущие танцевальные дуэты и коллективы показывали свое мастерство. В этом году мы возродили турнир по секвею, где участники представили на суд жюри свои уникальные программы. Радует, что танцевальный спорт пользуется большим спросом на Южном Урале. Очень приятно было видеть на трибунах дворца спорта „Юность“ большое количество зрителей», — отметила идейный вдохновитель турнира и один из его главных организаторов Вероника Бутузова.

Соревнования прошли при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили региональный Минспорт, Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортшкола «Вероника» при содействии Фонда поддержки спорта.