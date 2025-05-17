ЮУрГУ отметил 80-летие Победы масштабным спортивным праздником

На стадионе имени Елены Елесиной он собрал более 3000 участников

Более 3000 студентов, спортсменов и гостей собрались на стадионе имени Елены Елесиной на ежегодном празднике «ЮУрГУ — спортивный вуз!», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в стиле Олимпиады-80, кульминацией которого стало торжественное зажжение олимпийского огня, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, выступая на церемонии открытия праздника, подчеркнул важность популяризации спорта среди студентов и намерение развивать новые направления, включая киберспорт. Он также заявил о лидерстве университета в сфере студенческого спорта в Челябинской области.

«У нас есть большие амбиции развиваться и в новых направлениях, например, диджитал-спорте. И, наверное, в скором времени будем проводить несколько фестивалей — как классических видов спорта, так и современных направлений диджитал-спорта», — добавил Александр Вагнер.

Посетили мероприятие и почетные гости. В их числе первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр спорта региона Владимир Иванов, президент ЮУрГУ Александр Шестаков, ректор УралГУФКа Евгений Черепов, директор Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта региона Александр Казаков, а также руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева.

«Успехи студентов вуза на всероссийской и международной арене доказывают, что для многих спорт стал образом жизни. ЮУрГУ — вуз, который имеет очень развитую спортивную инфраструктуру, одну из лучших в регионе. Желаю всем спортсменам получить удовольствие, показать свои лучшие качества и, конечно, побед. Удачи вам и в добрый путь!» — обратился к участникам Станислав Мошаров.

Праздничная программа включала интерактивные площадки, спортивные конкурсы по дартсу, теннису, баскетболу и другим видам спорта, выступления творческих коллективов. Центральными событиями стали 56-я легкоатлетическая эстафета, олимпийский забег для преподавателей и сотрудников, а также выполнение нормативов ГТО.

Директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих рассказал об истории праздника, начавшегося 56 лет назад как соревнование между факультетами. Он подчеркнул цель мероприятия — поднять спортивный дух и объединить преподавателей и студентов.

Организаторами праздника выступили Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ при поддержке губернатора, министерства по физической культуре и спорту и Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области.