Максим Шабанов обновил клубный рекорд «Трактора» по очкам в чемпионате КХЛ

Хоккеист челябинской команды улучшил свое же достижение

Форвард челябинского «Трактора» Максим Шабанов вчера, 28 января, в матче с «Куньлунем» сделал ассистентский хет-трик. Это позволило ему обновить свой же клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате КХЛ. Теперь у Шабанова аж 51 (18+33) очко в «регулярке», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Результативная игра нападающего не помогла «Трактору» одержать победу над соперником. Вчера мы уже рассказывали, что челябинцы уступили «Куньлуню» в овертайме со счетом 3:4. Однако есть и позитивный момент: Максим Шабанов, сделав три голевые передачи, достиг отметки в 51 (18+33) очко в текущем чемпионате. Таким образом, он установил новый клубный рекорд «Трактора» по результативности в рамках одного регулярного чемпионата.

Любопытно, что прежнее достижение принадлежало также Максиму Шабанову. В сезоне-2023/2024 он набрал 50 (25+25) очков в 64 матчах. В текущем чемпионате «Трактору» предстоит сыграть еще 16 игр. А это значит, что форвард «черно-белых» может значительно улучшить свой же рекорд.

Лучшие бомбардиры «Трактора» в регулярных чемпионатах КХЛ:

51 (18+33) очко — Максим Шабанов (сезон-2024/2025) в 52 матчах (сезон продолжается).

50 (25+25) очков — Максим Шабанов (сезон-2023/2024) в 64 матчах.

49 (14+35) очков — Томаш Гика (сезон-2020/2021) в 59 матчах.

44 (19+25) очка — Евгений Кузнецов (сезон-2012/2013) в 51 матче.

Напомним, что ранее рекорд результативности в «Тракторе» принадлежал чешскому нападающему Томашу Гике. В сезоне-2020/2021 центрфорвард «черно-белых» набрал 49 (14+35) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Четвертый результат результативности в клубной истории «Трактора» принадлежит Евгению Кузнецову. В сезоне-2012/2013 он набрал 44 (19+25) очка в 51 встрече.