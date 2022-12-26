Метротрам, арена, храмы, кампус: крупнейшие проекты Челябинской области на ближайшие годы

ИА «Первое областное» — о самых ожидаемых объектах региона

Конец года — хорошее время не только чтобы подвести итоги прошедших 12 месяцев, но и для планов на будущее. В Челябинской области ожидается создание метротрамвая, запуск нового моста, открытие футбольного манежа, завершение строительства и реконструкции храмов, расширение автодорог. Информационное агентство «Первое областное» составило подборку проектов, которые будут реализованы в 2023-м и ближайшие годы.

Метротрам все ближе





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Проект метротрамвая, анонсированный в мае 2021 года губернатором Алексеем Текслером, в 2022-м обзавелся подрядчиком и картой маршрутов. Строительством первой линии занимается институт «Моспроект-3», участвовавший в создании метрополитена Москвы и Нижнего Новгорода, развитии рельсового скоростного транспорта Красноярска. Построить ветку «Север — Юг», которая соединит Северо-Запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом, планируют до конца 2025 года. Ее протяженность — 7,2 километра. Всего в рамках реализации проекта в дополнение к станциям «Торговый центр» и «Комсомольская площадь» появятся две пересадочные станции в районе площади Революции, 14,4 км новых путей и обновленный подвижной состав. Вторая линия от ЧТЗ до ЮУрГУ называется «Восток — Запад». Ее проектная протяженность — 3,8 километра. Проект метротрамвая поддерживают на федеральном уровне. Региону одобрен целевой инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей. В 2023—2024 годах будет создана новая трамвайная линия в Ленинский район. Она пройдет по улице Дзержинского через мост от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Эта ветка станет частью системы метротрамвая.

По стандарту ФИФА





Фото: визуализация манежа от УГМК

Крытый футбольный манеж «Арена Челябинск» появится к осени 2025 года на перекрестке улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев — прямо возле реки Миасс. Строительство планируют начать в апреле 2023-го. Манеж будет полноразмерным — 105 на 68 метров, что соответствует стандарту ФИФА. Комплекс сможет вместить до 3000 зрителей. Кроме крытого футбольного стадиона сделают полноценную площадку для занятий легкой атлетикой, два разминочных зала, медицинский пункт, тренажерный зал, помещения допинг-контроля и пресс-центра, раздевалки и тренерские, магазин спортивных товаров и кафе. За пределами здания запланированы еще три открытые площадки общей площадью 40 тыс. квадратных метров, а также парковки. На них разместятся поле мини-футбола, беговые дорожки, зоны для воркаута. В ноябре министерство спорта Челябинской области и Челябинский цинковый завод подписали концессионное соглашение.

Образовательная синергия





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области



В 2021 году Челябинск и еще шесть городов России стали участниками программы по созданию межуниверситетских кампусов. В уходящем 2022-м началась реализация проекта. Администрация города решила земельные вопросы — на участках возле главного корпуса ЧелГУ теперь можно построить кампус. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение. Кампус мирового уровня построят в Челябинске к концу 2025 года, открытие намечено на 2026-й. На участке 114 тыс. квадратных метров построят гостиницы на 3400 мест, учебные корпуса, лаборатории, технопарк, многофункциональный комплекс с коворкингами и модульными конференц-залами, магазины и кафе, фитнес-центр. Основными участниками проекта станут ЮУрГУ и ЧелГУ. Но в кампусе будут представлены компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МИДИСа. В проект вложат 16,75 млрд рублей, в том числе 1,23 млрд рублей направит регион, 7,9 млрд рублей — федеральный бюджет. Еще 9,13 млрд рублей — это средства капитального гранта.

Первый вантовый мост





Фото: промышленная группа «Конар»

К сентябрю 2023 года планируется открытие в Челябинске вантового велопешеходного моста. Он соединит жилые кварталы Северо-Запада и новую зону спортивных комплексов, в частности «РМК-Арену», с городским бором через реку Миасс в районе станции «Лесная» детской железной дороги. Это будет первый в городе подобный объект. Инициатором проекта является промышленная группа «Конар». Презентация вантового моста состоялась в июле 2022 года на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что этот объект «обсуждался еще с советских времен, чтобы у жителей Северо-Запада, самого большого района Челябинска, был доступ в городской бор». Габариты будущего моста: длина — 80 м, ширина — 7 м, высота — 38 м. Строительство не навредит городскому бору.

Церковные стройки





К Пасхе 2023 года — 16 апреля — откроется нижний храм возрожденного кафедрального собора Рождества Христова. Он находится у ледовой арены «Трактор». Здание построили на внебюджетные средства — помогали компании региона. Строительство стартовало еще в 2013 году. В 2020 году основные работы завершились, после началась отделка огромных внутренних пространств здания и фасада. Используют каслинское литье, златоустовскую гравюру, уральские мрамор и гранит, фигурную мозаику. Территория рядом с собором уже благоустроена. Кресты освятили в Вербное воскресенье в 2022 году. Собор высотой 67 м (с учетом креста) сможет вместить одновременно 3 тыс. человек. На кровле храма, на высоте 23 м, обустроят смотровую площадку, откуда можно будет обозревать окрестности. Кроме того, к 1 декабря 2024 года планируют завершить масштабную реконструкцию храма Александра Невского на Алом поле. Работы начались весной 2020 года. Внутри церкви, построенной в 1907—1914 годах, уже обновили кладку, очистили исторические фрески и росписи, десятилетиями скрывавшиеся за штукатуркой. В этом году освятили кресты и купола храма.

Модернизация воздушной гавани





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Магнитогорске в 2022—2024 годах проведут реконструкцию аэродрома. На эти цели из федерального бюджета направили 5,9 млрд рублей. Заказчиком масштабного ремонта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» является федеральное учреждение «Ространсмодернизация». Во время реконструкции проведут усиление существующих покрытий взлетно-посадочной полосы, отремонтируют единственную рулежную дорожку и построят вторую, расширят второй перрон для стоянки самолетов до десяти мест, построят площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Помимо этого, в аэропортовом комплексе заменят радиотехническое оборудование, светосигнальные и метеорологические устройства, аварийно-спасательную станцию, обновят здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты. Запланированы благоустройство и озеленение территории. На время работ на аэродроме полеты приостановят.

Возрождение путепровода





Фото: пресс-служба администрации Саткинского района

Мост со спиральным съездом в Бакале, снесенный из-за ветхости в 2008 году, восстанавливают быстрыми темпами. Уже построили каркас путепровода, возвели все необходимые балки и два лестничных марша, смонтировано перильное ограждение, укреплены пролеты конструкций. Работы по обустройству проезжей части начнутся весной 2023 года, когда сойдет снег. Закончить строительство планируют к концу 2023-го. Мост соединит две части Бакала и обеспечит доступность передвижения для 20 тыс. горожан, единое транспортное сообщение для социальных служб и градообразующего предприятия. О важности строительства путепровода во время первой рабочей поездки в Бакал губернатор Алексей Текслер заявлял в 2019 году. В марте 2021-го главе региона представили проект объекта, и уже в июле началась работа. На реконструкцию моста направляли 384 млн рублей.

Реконструкция очистных





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В 2022 году стартовала реконструкция очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе Челябинска. Они являются источником неприятного запаха на въезде в город. После завершения работ — в мае 2024 года — проблема будет решена. На обновление систем механической очистки и обработки осадков направили 1,5 млрд рублей. Это средства из Фонда национального благосостояния, от правительства Челябинской области и МУП «ПОВВ». Сначала реконструируют участок механической очистки воды. Это первый этап фильтрования канализационных стоков, когда удаляют песок, глину, крупный мусор. Два цеха построят на площадке в 37 га. Кроме того, реконструируют подстанцию, насосную станцию, сооружения обработки осадков, оборудуют резервуары для хранения сгущенного ила и технической воды. Очистные сооружения Челябинска занимают почти 132 га. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. метров. Кроме того, до 2025 года в Копейске реконструируют водовод, очистные сооружения и главный коллектор, а также увеличат мощность и построят насосную станцию. 3,3 млрд рублей выделены городу из Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионального бюджета.

Четырехполосные трассы





Фото: пресс-служба группы строительных компаний «ДOН»

В Челябинской области продолжается расширение М-5 до границы с Башкортостаном. Трасса будет четырехполосной. Федеральная дорога в горнозаводской зоне сложная, опасная, имеет несколько перевалов. Расширение повысит безопасность и улучшить транспортное сообщение. Работы ведутся поэтапно — на разных участках. Реконструкцию участка трассы от границы с Башкортостаном до Кропачево под Ашой и Симом (там будут обход города и мост) планируют закончить к концу 2024 года. В этом году начался ремонт дороги от Чебаркуля до Миасса. В 2023 году подготовят документы для расширения участков от Миасса до Усть-Катава, между Златоустом и Юрюзанью. Строительство первого рассчитано на 2024—2027 годы. В сентябре этого года запустили движение по отремонтированной четырехполосной трассе Челябинск — Екатеринбург. Расширение основных дорог в Челябинской области согласуется с созданием трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. По поручению президента России Владимира Путина ее продлят до Челябинска и Тюмени уже в 2024 году. Планируемое расширение трасс от Челябинска до Кургана и от Кургана до Тюмени позволит закольцевать все дороги. Это повысит транспортную доступность регионов Урала и Сибири, увеличит объем грузоперевозок.

Масштабный ремонт





Фото: пресс-служба ЧЭМК

Бассейн «Электрометаллург» внезапно закрыли на ремонт в конце 2021 года. Оказалось, что износился металл несущих конструкций, подверглись коррозии заклепки и болты на потолочных балках, а в ванне бассейна, которая должна выдерживать более 4 тыс. тонн хлорированной воды, появились трещины. Здание 1967 года постройки обследовали эксперты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. К их выводам прислушалось руководство ЧЭМК, владеющего бассейном. После капитального ремонта комплекс планируют открыть к 1 сентября 2023 года. К этому сроку рабочие обновят все помещения бассейна. Пространство будет иметь единый дизайн-код. Отремонтированный «Электрометаллург» будет классическим бассейном — спортивно-оздоровительным объектом со всеми условиями для тренировок по плаванию. Из «неводных» новинок добавится лишь зал для занятий по прыжкам на спортивном батуте.