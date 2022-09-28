Челябинская область получила гарантийное письмо, которое закрепляет в рамках бюджетов на 2023—2025 годы выделение денег на строительство кампуса в Челябинске. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по итогам встречи с главой региона Алексеем Текслером.



«Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование», — подчеркнул Валерий Фальков.

Алексей Текслер обозначил, что в настоящее время подготовлено концессионное соглашение реализации проекта, проводится разработка проектно-сметной документации. В частности, в настоящее время идут инженерные изыскания.



«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Алексей Текслер.