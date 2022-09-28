Челябинская область получила гарантийное письмо, которое закрепляет в рамках бюджетов на 2023—2025 годы выделение денег на строительство кампуса в Челябинске. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по итогам встречи с главой региона Алексеем Текслером.
«Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование», — подчеркнул Валерий Фальков.
Алексей Текслер обозначил, что в настоящее время подготовлено концессионное соглашение реализации проекта, проводится разработка проектно-сметной документации. В частности, в настоящее время идут инженерные изыскания.
«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Алексей Текслер.
«Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование», — подчеркнул Валерий Фальков.
Алексей Текслер обозначил, что в настоящее время подготовлено концессионное соглашение реализации проекта, проводится разработка проектно-сметной документации. В частности, в настоящее время идут инженерные изыскания.
«На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение. Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — отметил Алексей Текслер.
Глава Челябинской области Алексей Текслер на рабочей встрече с представителями банка ВТБ обсудил возможность заключения концессионного соглашения на строительство межуниверситетского кампуса в регионе. Проект вошел в число лучших в России.
В Челябинской области им займется АНО «РИОН». Организацию создало правительство региона.
Землю под межвузовский кампус регион получил в июле. В собственность Челябинской области перешли два участка площадью почти 58,8 тысячи квадратных метров.
А в августе градостроительная комиссия администрации Челябинска по результатам публичных слушаний одобрила смену вида использования этой земли. Теперь обновленные правила землепользования и застройки территории рядом с ЧелГУ должна поддержать городская дума.
Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев ранее подробно рассказывал о создании кампуса журналистам ИА «Первое областное».