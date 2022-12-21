Какими проектами запомнится 2022 год жителям Челябинской области

ИА «Первое областное» — о самых примечательных событиях минувших 12 месяцев

В 2022 году, несмотря на западные санкции, в Челябинской области реализовали много важных проектов. Города региона получили новый транспорт. В Челябинске открыли после ремонта Ленинградский мост, а в Магнитогорске — первую очередь масштабного парка «Притяжение». Началось комплексное развитие заброшенных промышленных территорий — в Челябинске активно строят новый жилой комплекс. Между южноуральской столицей и Екатеринбургом запустили скоростной поезд. Эти и другие проекты, к лучшему изменившие жизнь, — в подборке ИА «Первое областное».





Все для импортозамещения

Волна западных санкций не сломила экономику страны и региона. Челябинская область быстро начала переориентацию на импортозамещение. Для этого в марте открыли региональный центр. Он объединил местные институты для поиска максимально выгодных и эффективных сценариев для развития бизнеса — Минэкономразвития и Минпром, центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества. Специалисты помогают налаживать кооперационные цепочки. В рамках поддержки импортозамещения провели грантовые конкурсы, компенсировали разработки востребованной продукции. Выдали льготные кредиты. Объем госфинансирования из регионального и федерального бюджетов составил 775 млн рублей. В мае в регионе появился специальный портал с обширной базой данных предприятий. Развитие импортозамещения в Челябинской области получило оценку Экспертного института социальных исследований в рамках всероссийского проекта «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения».





Город для мобилизованных

Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных построили на территории танковой дивизии в Чебаркуле в октябре всего за две недели. В лагере есть армейские палатки, навесы, водоснабжение, видеонаблюдение и громкоговорители, кухня, столовые и гигиенические палатки, помывочные, медицинские пункты, палатки для совершения религиозных обрядов. Для строительно-монтажных работ привлекли 46 промышленных предприятий и подрядных организаций региона, 14 компаний транспортной отрасли. На стройке работали 470 человек из Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и других городов. В декабре Алексей Текслер вручил 77 наград руководителям строительных и подрядных организаций, участвовавшим в создании центра. Находящиеся в полевом лагере мобилизованные постоянно получают гуманитарную помощь — им поставляют все необходимое для службы.





Обновление транспорта

В 2022 году на транспортную реформу в Челябинской области потратили рекордные 10,4 млрд рублей. Эти средства пошли на модернизацию инфраструктуры и обновление транспорта — купили более 200 автобусов, трамваев и троллейбусов. Усть-Катавский вагоностроительный завод поставил в Челябинск 30 полностью низкопольных трамваев за 1,8 млрд рублей. Кроме того, в региональном центре появились 16 новых автобусов, работающих на газе. Магнитогорск получил от УКВЗ 20 вагонов — они тоже частично низкопольные. В Златоусте появились 17 новых автобусов среднего класса вместимости. Миасс в 2022 году получил 10 низкопольных автобусов, пять низкопольных троллейбусов, а также 27 автобусов от правительства Москвы. Столица безвозмездно передала в этом году Челябинской области 60 автобусов. Обновили транспорт не только в перечисленных городах региона, но и в некоторых других. Программа продолжится в следующие годы.





Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Модернизация троллейбусов

В октябре компания «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» начала обновление троллейбусной инфраструктуры. Рабочие модернизируют контактную сеть и тяговые подстанции на троллейбусных маршрутах № 12 и 19, которые проходят по нескольким крупным районам Челябинска и фактически являются основой всей инфраструктуры этого вида транспорта. Вместе с этим разрабатывается проектная документация для строительства и реконструкции двух депо и восьми троллейбусных маршрутов. Согласно концессионному соглашению, подписанному в октябре 2021 года, в Челябинске полностью обновят троллейбусный парк — более 160 единиц, всю инфраструктуру, которая сейчас изношена на 90%, построят новые троллейбусные линии. Это первый подобный проект в России. Троллейбусы «Синара-6254» будут выпускать на ЧТПЗ. Цех для этого уже почти построен. Производство запустят в начале 2023 года.





Новый мост на старом месте

В Челябинске в короткий срок — чуть больше года — реконструировали Ленинградский мост. Ремонта на нем не было с открытия в 1953 году. Мост находился в предаварийном состоянии. Работы начали в мае 2021 года, а уже в июле 2022-го по обновленному путепроводу проехал транспорт. В конце августа открыли все полосы. Первоначально сообщалось, что запустить движение смогут только в сентябре 2022-го. Ленинградский мост стал на 22 метра шире. Теперь там шесть полос для движения вместо прежних четырех, а трамвайные пути обособлены. Мост стал еще и выше — 2,5 метра. Вдоль путепровода обустроили широкие тротуары, обновили освещение, сделали ливневки, высадили деревья и установили остановочные комплексы. Монумент рядом с мостом тоже привели в порядок. На работы направили 1,1 млрд рублей. Также Ленинградский мост украсили подсветкой.





Мультифункциональный парк

Первая очередь парка «Притяжение» открылась в Магнитогорске в июле, в День металлурга. Участие в мероприятии приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Первая очередь включает центральную входную группу и единственный в регионе цветомузыкальный фонтан, часть пешеходного бульвара, информационный центр, фуд-молл, детскую площадку с зоной отдыха для родителей и роллер-парк (зимой его превращают в каток). Полностью территория бывшего теплично-садового совхоза им. Ленина преобразится к 2025 году, а строительство начали в 2021-м. В едином пространстве будут расположены современные спортивные, музейные, образовательные, культурные, развлекательные и рекреационные объекты. Парк строится по инициативе и на средства председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей. «Притяжение» получило международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини — 2022» в номинациях «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» и «Лучший проект общественного здания или сооружения».





Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Ультрафиолет в помощь

До конца года на очистных сооружениях МУП «ПОВВ» в поселке Сосновка планируют запустить в эксплуатацию первый блок станции ультрафиолетового обеззараживания. Вода через новую систему очистки пойдет в Копейск, Еманжелинск, Коркино, а также населенные пункты Сосновского района. В полную силу установка заработает к концу 2023 года, и тогда качество воды смогут оценить и жители Челябинска. Станция УФ-обеззараживания дополнит уже имеющиеся системы очистки воды. Новая технология позволит создать надежный барьер против патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых, обеспечить сокращение использования хлорорганических соединений. Строительство объекта началось в апреле в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда». На работы направили 890 млн рублей.





Решение мусорных проблем

В июле в Магнитогорске начали работу мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов. Они заменили старую городскую свалку, которая будет рекультивирована. Главное преимущество комплекса — современная линия сортировки мощностью 250 тысяч тонн в год. Весь доставленный мусор из девяти муниципальных округов попадает на конвейер, из него извлекаются полезные фракции: пластик, стекло, картон, полипропилен, металл. Все это прессуется в компактные короба и отправляется на переработку и повторное использование. Не получившие вторую жизнь остатки мусора утрамбовываются на специальном участке. Мощность полигона составляет 175 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составил более 1,3 млрд рублей. Магнитогорская свалка за 65 лет накопила 3,73 млн кубометров мусора. Выбросы, дым и гарь составляли до 8% общего объема загрязняющих веществ в воздухе Магнитогорска — почти 16 тысяч тонн в год. Рекультивацию полигона проведут в 2023—2024 годах.





Быстрее в Екатеринбург

В сентябре дорога между Челябинском и Екатеринбургом стала четырехполосной. Узкий участок в 40 километров наконец-то расширили — к работе приступили в 2020 году. Владимир Путин наблюдал за церемонией запуска движения по ВКС, на месте ее провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Теперь поездка между городами еще быстрее — всего два с небольшим часа. Вместе с этим стали доступны относительно короткие поездки по железной дороге. Правительства двух регионов и железная дорога договорились о запуске скоростного поезда «Орлан». С ноября он ездит по ветке через Верхний Уфалей. Время в пути — почти четыре часа. Двухвагонный комфортабельный рельсовый автобус рассчитан на 133 сидячих и 218 стоячих пассажиров. Внутри есть мягкие сиденья, большие багажные полки, современный туалет, система климат-контроля с очисткой и обеззараживанием воздуха.





Ударные темпы реновации

Первый в Челябинске проект комплексного развития территории активно реализуется на бывших промышленных площадках «Конара» и соседствующего с ним Челябинского компрессорного завода — на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов. Застройщик «Голос. Девелопмент» строит там ЖК «4 Ленина». Он будет включать в себя три дома. Один уже построен, второй сделан наполовину. Стройка идет ударными темпами — к работе приступили летом. Ранее сообщалось, что создание микрорайона будет идти до 2024 года, а первые жильцы получат ключи в декабре 2023-го. Кроме того, в 2022 году подготовили площадку для строительства жилого комплекса на месте Каширинского рынка. Проект планировки территории прошел публичные слушания, он уже подписан главой Челябинска. Строительством займется компания из группы «Голос. Девелопмент». Первый дом планируют начать возводить весной 2023 года. Общий срок реализации проекта КРТ — 7 лет.





«Таганай» в Челябинске

Среди крупных коммерческих проектов можно отметить разве что открытие торгово-развлекательного комплекса «Таганай» на улице Труда. Он начал работать в первых числах марта. Его строили как конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Но эти международные мероприятия отменили, а здание перепрофилировали под торговлю и развлечения. ТРК «Таганай» является одним из крупнейших в Челябинске. Общая площадь четырехэтажного комплекса составляет 56 тыс. квадратных метров. Парковка рассчитана на 1,3 тыс. автомобилей. В комплексе работает первый в городе гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Эту сеть называют российским конкурентом IKEA — актуально с учетом ухода шведского бренда из России. Сейчас к открытию готовят концертный зал на 2,5 тыс. зрителей Taganay Music Hall с современным оборудованием. Он будет самым большим в регионе.