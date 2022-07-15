В Магнитогорске открылась первая очередь парка «Притяжение»

Горожане могут увидеть уникальный фонтан, покататься на роликах и поиграть

Накануне Дня металлурга в Магнитогорске состоялась торжественная церемония открытия первой очереди парка «Притяжение». Участие в мероприятие приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Они запустили уникальный для города объект — светомузыкальный фонтан и осмотрели другие объекты первой очереди парка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Парк «Притяжение» площадью 400 га, масштабный проект комплексного развития территории в Магнитогорске, создается по инициативе Виктора Рашникова. Строительство началось весной 2021 года.

«Большое спасибо Виктору Филипповичу в первую очередь, строители молодцы. Я знаю, все жители ждут этого проекта, живут многие этим проектом. Здорово, что в Магнитогорске у нас появляется такой замечательный объект, это для всего региона очень важно, уверен, сюда со всей страны будут приезжать. Здесь будет музей, другие объекты, это развитие для всего города, для магнитогорцев», — отмечает губернатор Алексей Текслер.

На открывшейся части парка «Притяжение» находятся светомузыкальный фонтан, детская площадка с четырьмя отдельными зонами для разных возрастов и 30-ю игровыми элементами, роллер-парк площадью 11,5 тыс. квадратных метров, который зимой будет катком. Площадь первой очереди парка составляет 27 га, из которых 23 га — это зеленая территория.

Светомузыкальный фонтан в Магнитогорске будет первым подобным в Челябинской области. Его площадь — 484 квадратных метра, из-под земли бьют 346 струй, и почти каждая отдельно подсвечивается прожекторами. Звуковое сопровождение обеспечивается современной аудиосистемой. Струи могут стать большим водным экраном, на который будут транслировать видео и лазерные шоу. Для жителей города презентацию устроят в эти выходные, 16 и 17 июля.

Вторую очередь «Притяжения» запустят через год — в День металлурга 2023-го. Открытие третьей части парка запланировано на 2024 год, четвертой — на 2025-й. В едином пространстве будут расположены современные спортивные, музейные, образовательные, культурные, развлекательные и рекреационные объекты.