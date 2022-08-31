На северо-западе Челябинска горожане обратили внимание на появление ограждения строительной площадки. Это территория, где Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) будет возводить крытый футбольный манеж. Как сообщила Первому областному информагентству начальник отдела по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод» (входит в УГМК) Наталья Васильева, в районе улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев приступили к инженерным изысканиям.
«Сейчас ведутся инженерные изыскания для проектирования. Начало строительства планируется на апрель следующего года — после того, как будет получено положительное заключение экспертизы», — уточнила Наталья Васильева.
Ограждения устанавливают в течение нескольких дней. Одни рабочие монтируют металлические конструкции, другие — красят их в светлый цвет.
Строительный забор протянули вплоть до берега реки Миасс.
Забор, судя по всему, будет сплошным, за исключением нескольких въездов для техники.
К площадке также привезли бетонные плиты.
Площадка, на которой будет манеж, пока представляет собой пустырь, хотя в некоторых местах уже раскопали землю.
Инвестором строительства полноразмерного крытого футбольного манежа выступила Уральская горно-металлургическая компания, в которую входит Челябинский цинковый завод.
Напомним, проект готовили с лета 2021 года. Манеж возведут на трех объединенных земельных участках общей площадью 30,5 тыс. кв. метров. В апреле этого года концепцию спортивного объекта презентовали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и главе города Наталье Котовой.
По словам Алексея Текслера, футбол очень популярен в регионе, но спортивных объектов при этом не хватает. Манеж будет полноразмерным — 105 на 68 метров, что соответствует стандарту ФИФА. Поэтому там можно будет проводить международные чемпионаты. Кроме крытого футбольного стадиона там сделают полноценную площадку для занятий легкой атлетикой. Подробнее о проекте и о том, что будет в манеже, читайте здесь.
В июле этого года городская администрация одобрила проект по строительству спортивного объекта. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии Челябинска.
Добавим, в 2017 году на участок рядом с перекрестком улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев претендовала Русская медная компания. Там планировали построить «РМК-Арену». В 2018-м о проекте перестали говорить. А в мае 2021-го губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании «спортивного города» недалеко от Тополиной Аллеи. В его составе будет «РМК-Арена», изменившая вид и место размещения. В сентябре прошлого года был заложен первый камень будущего спортивного комплекса. «РМК-Арену» и футбольный манеж УГМК соединит набережная.
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