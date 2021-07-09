Продление скоростной трассы Москва — Казань до Челябинска экономически выгодно для региона — Миндор

Строительство дороги планируется завершить уже в 2024 году

Владимир Путин накануне вечером, 8 июля, принял участие в запуске движения по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги в Москве. С представителями правительства РФ президент обсудил строительство трассы М-12 из столицы России через Казань до Екатеринбурга и продление автодороги до Тюмени и Челябинска.

Проектом предусмотрено создание платной скоростной автодороги, которая свяжет несколько регионов со скоростными трассами европейской части страны. Изначально предполагалось построить трассу от Москвы до Казани. В апреле во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Теперь глава государства выступил с предложением довести трассу до Челябинска и Тюмени. Кроме того, уже известно, что на участке между Казанью и Екатеринбургом новая дорога пройдет по М-7 и частично будет бесплатной.

Как пишет ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Игоря Левитина, ранее строительство автодорог на Тюмень и Челябинск планировалось на 2030 год. Однако после обсуждения вопроса с Владимиром Путиным процесс ускорят. Довести трассу и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска планируется к 2024 году. Специалисты вскоре подготовят проекты автодорог до Тюмени и Челябинска. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что стоимость продления трассы до Тюмени и Челябинска и ее замыкание оценивается в 200—250 млрд рублей. Будет построено 500—600 км дороги.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области прокомментировало предложение продлить трассу Москва — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска.

«Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень — крупнейшие российские мегаполисы и транспортные узлы, связанные сообщением со всем евразийским континентом. Соединение их в единое транспортное кольцо обеспечит мобильность населения этих городов, улучшит логистику и, несомненно, даст большой эффект для экономики», — отметили в пресс-службе регионального Миндортранса.

По проектным данным, регионы, через которые пройдет трасса, будут объединены в зону восьмичасовой доступности. Макроэкономический эффект от ускорения доставки продукции компаний оценивается в 2,4 трлн рублей. При этом сокращение времени в пути в два раза привлечет до 70 млн тонн внутреннего грузопотока.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области напомнили, что в 2022 году завершится капитальный ремонт участка автодороги Екатеринбург — Челябинск длиной 40 км, он будет четырехполосным, как и вся трасса. В 2020 году дорожники отремонтировали 12,5 км. В текущем году в плане значится расширение 8 км. В 2022-м работы проведут на оставшихся 19,5 км. Однако подрядная организация занимается модернизацией с опережением графика.

Кроме того, идет реконструкция автодороги М-5 на участке протяженностью 61 км от границы с Башкортостаном до Сима. Ремонт закончат к осени 2024 года. Этот участок также будет четырехполосным, что особенно важно для федеральной трассы с большой загруженностью.