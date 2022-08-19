Про парк «Притяжение» — неужели это в Магнитогорске?

Чем же уникально новое место отдыха

Месяц прошел после того, как в Магнитогорске с широким размахом открыли первую очередь парка «Притяжение». Журналист ИА «Первое областное» на месте оценила, чем же удивляет горожан и гостей новое место отдыха.

Во-первых, своими масштабами. Площадь парка — 400 гектаров, сейчас запущена только первая очередь, но он уже превосходит по территории другие места отдыха в городе. Главный по парку, руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория притяжения» Максим Ясько, рассказывает и показывает, с чего все начиналось и как вообще возникла идея создать в центре города на частной территории новое общественное пространство — современное, функциональное и очень красивое.

«В 2017 году Виктор Рашников поставил перед нами задачу сделать из этого места что-то для города, нужное и полезное. Тогда и прозвучала мысль: может, парк? Через несколько месяцев, в апреле 2018 года, мы представили первые предложения по парку. Затем началась подготовительная работа, и в январе 2019 года мы объявили международный аукцион на проектирование территории»,

— рассказывает Максим Ясько.



Второе, чем удивляет магнитогорский парк, — это функционал. Пока первая очередь включает в себя инфоцентр, фуд-молл, детские площадки и прогулочные зоны. В 2025 году, когда парк будет полностью запущен, здесь откроют медицинский центр, фитнес-центр с бассейном, океанариум, образовательный комплекс, отель, горнолыжные и тюбинговые трассы.

Макет парка установили в инфоцентре привлекает посетителей



Строительство второй очереди идет непрерывно



До сих пор команда парка принимает предложения от горожан и всерьез рассматривает, что еще можно включить в концепцию общественного пространства.

«У нас активные страницы в соцсетях. Мы собираем все отзывы и рассматриваем предложения. Конечно, некоторые из них совершенно выбиваются из концепции нашего пространства. Все-таки „Притяжение“ — это про семейный отдых и комфорт для всех горожан», — говорит Максим Ясько.



Для озеленения первой очереди саженцы привозили со всей России. Один из поставщиков не поверил объему заказа в 150 тысяч саженцев и сам прилетел посмотреть на будущий парк





Недавно в парке украли цветы, эта новость быстро разлеталась в СМИ. Горожане с восхищением любуются клумбами. А скоро в парке появится сад-лабиринт

Своими амбициозными планами команда парка делится в соцсетях с горожанами. А подписчики — своими отзывами. Только в первый день открытия парк посетили 30 тысяч человек, во второй — 100 тысяч.

«Функционал парка позволяет пропускать до 4,5 млн человек в год. Но мы планируем, что в среднем эта цифра будет 1,8 млн человек в год, включая горожан и Магнитогорскую агломерацию», — говорит Максим Ясько.



Фонтан работает в нескольких режимах, по вечерам включают светомузыкальное шоу







Первое впечатление отдыхающих: «Неужели это в Магнитогорске?!»



О парке, как об амбициозном проекте, можно рассказывать долго, гораздо интереснее услышать отзывы отдыхающих.

Семья Виктора и Натальи Перец привезли в парк своих троих детей из поселка Новокаолинового, что в ста километрах от Магнитогорска. Дети с удовольствием открывают для себя новые развлечения: батут, вмонтированный в напольное покрытие, качели, тарзанку.

«Нам очень все нравится, уже сейчас детская зона впечатляет. Хотим остаться до вечера, посмотреть светомузыкальное шоу, наши односельчане говорили, что это красиво», — говорят супруги.



Многие гости парка ждут, что скоро вход могут сделать платным. Но команда «Притяжения» это опровергает





В парк приходят семьями, дети резвятся на бесчисленных горках и качелях, часть игрового комплекса еще монтируется

У детской площадки уже работают фуд-траки, лотки с мороженым, автоматы с напитками, прокат электроавтомобилей для самых маленьких. Группы подростков облюбовали молодой газон.

«Мы сюда пришли всего в третий раз. С нетерпением ждем, что же представят нам в следующем этапе. Пока шла стройка, не было видно всей красоты, сейчас здесь просто здорово. Спасибо, конечно, всем создателям „Притяжения“. Это настоящий подарок городу», — отзывается о парке жительница Магнитогорска Наталья Филиогло.