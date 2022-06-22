Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года

В Минстрое РФ назвали сроки завершения транспортного проекта

Строительство метротрамвая в Челябинске завершат к концу 2025 года. О сроках запуска нового вида транспорта в городе сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. На реализацию проекта направят 73 млрд рублей.

«К концу 2025 года Челябинск сможет войти в число российских городов, где жителей и гостей мегаполиса начнет обслуживать легкорельсовый вид городского транспорта — метротрамвай. По предварительным прогнозам, с его помощью будет перевозиться порядка 75 млн пассажиров в год», — цитирует пресс-служба Минстроя РФ Александра Ломакина.

Проект строительства метро предполагает его интеграцию в трамвайную сеть Челябинска. Метротрамвай будет ездить по маршруту в центральной части города под землей и не зависеть от сменяющихся сигналов светофоров и дорожных заторов. В других районах он будет выезжать на поверхность и продолжать движение по отремонтированным трамвайным путям.

Сейчас в Челябинске построены две подземные станции и более 3 км перегонных туннелей. Всего по проекту предстоит ввести в эксплуатацию почти 11 км подземных и новых наземных линий протяженностью более 2 км. Существующие трамвайные линии отремонтируют, модернизируют депо и тяговые подстанции. Кроме того, власти планируют поставить современные остановки и обустроить разворотные кольца.

Детализированный перечень мероприятий по строительству метротрама правительство Челябинской области утвердило в конце декабря 2021 года. Создание в городе нового вида транспорта будет стоить 72,9 млрд рублей. В середине апреля губернатор подписал распоряжение о внесении корректировки в перечень мероприятий. Среди изменений — перенос сроков обновления трамвайной инфраструктуры из-за санкций. При этом запуск метротрама не откладывается — он намечен на 2025 год.