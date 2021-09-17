В Магнитогорске заложили первый камень в строительство парка «Притяжение»

Проект завершат в 2025 году

В Магнитогорске 17 сентября состоялась торжественная церемония закладки символического первого камня в основание объектов парка «Притяжение», сообщает пресс-служба предприятия. Мероприятие состоялось на месте будущей центральной входной группы парка «Притяжение». Перед этим участники ознакомились с ходом работ по строительству дорог, примыкающих к территории. Затем председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев оставили автографы на камне с памятной табличкой. Символический первый камень под звуки клаксонов строительной техники поместили для заливки в периметр опалубки.

По словам Виктора Рашникова, законченный облик парк «Притяжение» приобретет к 2025 году.

«Я уверен, что через четыре года эту территорию будет просто не узнать. Уже в следующем году мы планируем запустить первые объекты парка. Результатом нашей работы станет очень интересное, комфортное и удобное для горожан пространство, где каждый сможет открыть для себя новые возможности для отдыха, развлечений и активного образа жизни. Парк „Притяжение“ должен стать визитной карточкой города и привлекательным местом для магнитогорцев и гостей Магнитки»,— отметил Виктор Рашников.

Напомним, что в рамках реализации в Магнитогорске проекта «Притяжение» предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Там будет создано круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные объекты, рестораны и кафе.



В число ключевых объектов строительства нового парка входят музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл-арены (в центре современных видов спорта), а также четырехзвездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона, где разместятся детские площадки и озеро с пляжной зоной и набережной.

Сейчас на территории проекта «Притяжение» ведутся строительные работы по инженерной подготовке территории. Для обеспечения электроэнергией строительной площадки и объектов первой очереди построена электроподстанция «Зеленая» мощностью 4,8 МВт.

Идет строительство и реконструкция периметральных дорог проекта «Притяжение», что позволит разгрузить основные городские автодороги и сократить количество пробок в часы пик. На эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах выделены 1,4 млрд рублей. В июле 2021 года была запущена новая четырехполосная автодорога общей протяженностью 3,16 км. Ведется строительство автопарковок для будущих посетителей территории парка и жителей города на 2155 машиномест общей площадью свыше 70 тыс. кв. м.

Первая очередь проекта «Притяжение» будет запущена летом 2022 года. Будет открыта центральная входная группа с цветомузыкальным фонтаном и первая очередь пешеходного бульвара протяженностью около 500 м. Также откроются первая очередь парка площадью более 23 гектаров, с дорожками и зелеными насаждениями, информационный центр и фудмолл. Помимо этого, заработают центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей, а также роллер-парк, который в зимнее время будет превращаться в каток.