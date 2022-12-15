В Челябинске представили проект ветки метротрама от площади Революции до ЮУрГУ

Линия пройдет под землей

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске прошли публичные слушания, посвященные планировке ветки метротрамвая от площади Революции до Южно-Уральского государственного университета. На них горожанам объяснили причину переноса остановки от памятника Курчатову ближе к вузу и рассказали о целесообразности строительства подземных, а не наземных путей. Также проектировщики заверили, что сохранят благоустройство проспекта Ленина.



Представитель компании-проектировщика на слушаниях пояснил, что изначально граница проектирования, которая проходила по направлению «Запад — Восток», заканчивалась на улице Володарского. В новом проекте планировки сделали подземную ветку от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета.





Недалеко от памятника Курчатову установят вентиляционную камеру (это сооружение над землей, оно рассчитано на движение воздуха с поверхности на глубину заложения тоннеля метро. — Прим. ред.). Согласно проекту, еще одна венткамера будет между улицей Володарского и улицей Энгельса. Станционный комплекс должен расположиться напротив главного корпуса ЮУрГУ.

Общественника Александра Агаркова заинтересовало, как трамваи будут разворачиваться. Проектировщик озвучил, что разворотное кольцо будет разработано отдельно. Его разместят рядом с остановочным пунктом рядом с ЮУрГУ.

Вопрос о проектировке наземной трамвайной линии по этому же маршруту не рассматривался. Так как, по словам проектировщика, в приоритете — сохранение уже сделанного благоустройства на проспекте Ленина.





В конце 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске». Общая сумма расходов на 2022—2025 годы составляет 72,9 млрд рублей. Источником финансирования всех работ указаны средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая 2021 года. Ее проводил Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее в региональном Миндортрансе сообщали, что ветка в сторону ЮУрГУ позволит значительно сократить время поездок студентов со всего города на учебу. Подробнее о том, как метротрамвай изменит жизнь горожан, мы рассказывали здесь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии с жителями региона уточнил, что сейчас с Усть-Катавом прорабатывает вопрос создания специальных трехсекционных трамваев.