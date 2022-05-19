В парке «Притяжение» откроется первый в Магнитогорске фуд-молл

Открыть новое пространство обещают в июле



В Магнитогорске завершают строительство первой очереди парка «Притяжение». Несмотря на действующие санкции, новую площадку откроют, как и планировали, ко Дню металлурга — в июле текущего года. Готовность территории оценил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Первый этап — 27 гектаров парка „Притяжение“ — будет запущен ко Дню металлурга. В настоящее время приступили к посадке деревьев. 300 деревьев, высотой от трех до четырех метров, уже посажены. Подготовлено порядка 16 тыс. кустарников, 280 тыс. цветов», — рассказал Виктор Рашников.

Также к открытию первой очереди «Притяжения» готовят роллер-парк, детскую открытую площадку с аттракционами. В настоящий момент на бульваре с фонтанами идет мощение в чистовой стадии. Монтаж оборудования выполнен на 90%. Рабочие приступают к монтажу верхнего состава оборудования. В июне запланированы пробные испытания.

Из 27 гектаров территории первой очереди 23 гектара займет парковая зона. С открытием «Притяжения» начнет работать первый в городе фуд-молл. Гастрономическое пространство займет 2 тыс. кв. м в двухэтажном здании вдоль бульвара. На первом этаже разместится ресторан на 130 посадочных мест, на втором будут работать 14 гастрономических концепций европейской, грузинской, азиатской и другой кухни мира.





Партнерами фуд-молла выступают как представители ресторанного рынка Магнитогорска, так и предприниматели из Челябинска. Среди партнеров «Притяжения» — крупнейшая в России сеть детских образовательно-развлекательных центров, группа компаний «Кидбург».

Согласно проекту, в 2023 году на территории парка будет открыт город профессий «Кидбург», детский интерактивный театр «Сказкин дом», а также музей занимательной науки «ЛабиринтУм». Фитнес-центр с бассейном откроют под торговой маркой федеральной сети фитнес-центров x-fit. Партнером проекта для четырехзвездочной гостиницы станет «один из крупнейших в мире международных гостиничных операторов».

Новое пространство «Притяжение» в Магнитогорске планируют создать к 2025 году. Тогда заработают все площадки, включая музейно-образовательно-деловой комплекс, океанариум с оранжереей, ледовую и фристайл-арену, отель, фитнес-центр, крытый детский парк развлечений, озеро с видовым рестораном и сценой и открытые досуговые площадки различных тематик. Площадь комплекса всех планируемых зданий составит около 100 тыс. кв. м. Площадь парка составит 400 га.

На сегодняшний день на территории «Притяжения» также идет подготовка к следующему этапу, который включает создание видового холма высотой около 40 метров. Холм станет смотровой площадкой, а также его оборудуют для всесезонного активного отдыха.