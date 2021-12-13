Бассейн «Электрометаллург» (прежнее название — «Планета „Ариант“») на улице Российской с 20 декабря закрывается на капитальный ремонт. Срок окончания работ неизвестен. Разработать проект и согласовать его с госэкспертизой, а также найти подрядчика ЧЭМК (владелец спортивного комплекса) планирует зимой-весной 2022 года. Сам ремонт начнется летом 2022-го, сообщили информационному агентству «Первое областное» в пресс-службе предприятия.
Решение о ремонте бассейна менеджмент Челябинского электрометаллургического комбината принял после обследования здания экспертами Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Техническое состояние здания 1967 года постройки они изучали в течение трех месяцев. Выяснилось, что износился металл несущих конструкций, подверглись коррозии заклепки и болты на потолочных балках, а в ванне бассейна, которая должна выдерживать более 4 тыс. тонн хлорированной воды, появились трещины.
«Наши специалисты вынесли решение, что при наступлении полной нагрузки в давно не ремонтировавшемся здании бассейна могут возникнуть различного рода аварийные ситуации. На самом деле нет ничего непоправимого — любое здание за время эксплуатации изнашивается, происходит коррозия бетона и металлической арматуры, меняются собственно условия эксплуатации, за несколько десятилетий изменились нормы и СНИПы в сторону их жесткости и строгости, поменялась даже внешняя среда, которая воздействует на конструкции. Наше экспертное заключение состоит в главном выводе — здание плавательного бассейна „Электрометаллург“ не в полной мере этим современным нормам соответствует. Его необходимо привести к нормативному состоянию», — прокомментировал старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, заведующий лабораторией обследования зданий и сооружений НИУ МГСУ Андрей Лапшинов.
Ранее ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧЭМК сообщали, что ремонт будет идти всего один месяц. Однако эту информацию опровергали сотрудники бассейна. Также они говорили о предстоящих увольнениях. Работников действительно будут сокращать. Однако, как уверяют на ЧЭМК, всех трудоустроят в другие подразделения предприятия. Специалистам, имеющим отношение к спорту, предложат на время ремонта работу во Дворце спорта ЧЭМК или в Центре дзюдо «Электрометаллург», а бухгалтерам и экономистам подыщут места непосредственно на комбинате. Коллектив бассейна сейчас насчитывает 77 человек.«Ни одного человека из коллектива „Электрометаллурга“ мы не бросим, даже если ремонт продлится больше года. Если специалист хочет работать в структуре ЧЭМК, он это сделает», — отметил генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.
В пресс-службе ЧЭМК также подчеркнули, что другой челябинский бассейн — «Строитель» — был открыт тремя годами позже «Электрометаллурга» — в 1970 году. Это спортивное учреждение в Металлургическом районе капитально отремонтировали еще в 2006 году. Теперь обновление проведут в старейшем бассейне Челябинска.
«Электрометаллург» — это историческое название водноспортивного комплекса на улице Российской. До 2020 года бассейн назывался «Планета „Ариант“». В 2020-м произошел раздел бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Челябинский электрометаллургический комбинат с дочерними предприятиями, а также бассейн и Дворец спорта ЧЭМК остались у последнего. Аристову отошли пищевые предприятия «Арианта» и производство алкогольной продукции.
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Дельфин», которое управляет бассейном, имеет удовлетворительное финансовое положение. В 2020 году компания получила чистую прибыль в размере 8 млн рублей, выручка составляла 44 млн рублей. В этом году «Дельфин» побеждал в нескольких аукционах по оказанию услуг муниципальным спортивным школам. Все они в стадии исполнения. Владельцем юрлица значится Евгений Ходоровский, сын Павла Ходоровского, собственника ЧЭМК.