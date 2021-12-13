Бассейн «Электрометаллург» в Челябинске начнут ремонтировать летом 2022 года

Сотрудникам спортивного учреждения предложат работу в структурах ЧЭМК

Бассейн «Электрометаллург» (прежнее название — «Планета „Ариант“») на улице Российской с 20 декабря закрывается на капитальный ремонт. Срок окончания работ неизвестен. Разработать проект и согласовать его с госэкспертизой, а также найти подрядчика ЧЭМК (владелец спортивного комплекса) планирует зимой-весной 2022 года. Сам ремонт начнется летом 2022-го, сообщили информационному агентству «Первое областное» в пресс-службе предприятия.

Решение о ремонте бассейна менеджмент Челябинского электрометаллургического комбината принял после обследования здания экспертами Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Техническое состояние здания 1967 года постройки они изучали в течение трех месяцев. Выяснилось, что износился металл несущих конструкций, подверглись коррозии заклепки и болты на потолочных балках, а в ванне бассейна, которая должна выдерживать более 4 тыс. тонн хлорированной воды, появились трещины.

«Наши специалисты вынесли решение, что при наступлении полной нагрузки в давно не ремонтировавшемся здании бассейна могут возникнуть различного рода аварийные ситуации. На самом деле нет ничего непоправимого — любое здание за время эксплуатации изнашивается, происходит коррозия бетона и металлической арматуры, меняются собственно условия эксплуатации, за несколько десятилетий изменились нормы и СНИПы в сторону их жесткости и строгости, поменялась даже внешняя среда, которая воздействует на конструкции. Наше экспертное заключение состоит в главном выводе — здание плавательного бассейна „Электрометаллург“ не в полной мере этим современным нормам соответствует. Его необходимо привести к нормативному состоянию», — прокомментировал старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, заведующий лабораторией обследования зданий и сооружений НИУ МГСУ Андрей Лапшинов.

Ранее ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧЭМК сообщали, что ремонт будет идти всего один месяц. Однако эту информацию опровергали сотрудники бассейна. Также они говорили о предстоящих увольнениях. Работников действительно будут сокращать. Однако, как уверяют на ЧЭМК, всех трудоустроят в другие подразделения предприятия. Специалистам, имеющим отношение к спорту, предложат на время ремонта работу во Дворце спорта ЧЭМК или в Центре дзюдо «Электрометаллург», а бухгалтерам и экономистам подыщут места непосредственно на комбинате. Коллектив бассейна сейчас насчитывает 77 человек.

«Ни одного человека из коллектива „Электрометаллурга“ мы не бросим, даже если ремонт продлится больше года. Если специалист хочет работать в структуре ЧЭМК, он это сделает»,

— отметил генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский.

В пресс-службе ЧЭМК также подчеркнули, что другой челябинский бассейн — «Строитель» — был открыт тремя годами позже «Электрометаллурга» — в 1970 году. Это спортивное учреждение в Металлургическом районе капитально отремонтировали еще в 2006 году. Теперь обновление проведут в старейшем бассейне Челябинска.

«Электрометаллург» — это историческое название водноспортивного комплекса на улице Российской. До 2020 года бассейн назывался «Планета „Ариант“». В 2020-м произошел раздел бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Челябинский электрометаллургический комбинат с дочерними предприятиями, а также бассейн и Дворец спорта ЧЭМК остались у последнего. Аристову отошли пищевые предприятия «Арианта» и производство алкогольной продукции.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Дельфин», которое управляет бассейном, имеет удовлетворительное финансовое положение. В 2020 году компания получила чистую прибыль в размере 8 млн рублей, выручка составляла 44 млн рублей. В этом году «Дельфин» побеждал в нескольких аукционах по оказанию услуг муниципальным спортивным школам. Все они в стадии исполнения. Владельцем юрлица значится Евгений Ходоровский, сын Павла Ходоровского, собственника ЧЭМК.