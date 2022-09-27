На трассе М‑5 под Ашой завершают строительство временной дороги и моста

С запуском дублера основную проезжую часть начнут разбирать для реконструкции

В Челябинской области идет реконструкция участка трассы М-5 «Урал» (с 1548-го по 1564 км), в рамках которой дорожники проложат двухполосную временную дорогу-дублер протяженностью 15,5 км. На сегодня рабочие отсыпали 12 км скального грунта, идет монтаж водопропускных труб, а также устройство нижних слоев. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе АО «Донаэродорстрой».

На временном мосту через реку Симгаза забили все сваи, строители приступают к сборке и монтажу пролетов. Два завода будут готовить цементобетонную смесь для укладки покрытия трассы. Сейчас на объекте работают 150 специалистов, 60 самосвалов, четыре грунтовых катка, столько же бульдозеров и экскаваторов. Работы идут в две смены.

«Сегодня дорожники работают активно на всем протяжении участка реконструкции, применяется значительное число техники и специалистов, чтобы выполнить работы с высоким качеством и в срок. Обновленная современная трасса М-5 «Урал» — это стимул для развития всего региона, его инфраструктуры, социально-экономических показателей, совсем другая скорость трафика и доставки грузов», — рассказал председатель совета директоров АО ГСК «ДОН» Николай Имедашвили.

В рамках реконструкции участка трассы М-5 «Урал» построят три двухуровневые транспортные развязки у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть-Курышка. Также рабочие возведут четыре моста через реки Симгаза, Ардегель, Маяса и Трамшак. Три существующих моста заменят.

Работы по реконструкции участка км 1548+651 — км 1564+000 трассы М-5 «Урал» в Челябинской области должны завершить до конца 2024 года. Будет построено более 15,1 км дороги.

Напомним, 8 сентября в рамках совещания у президента РФ по ситуации в дорожной отрасли страны прошла церемония открытия расширенного до четырех полос 40-километрового участка федеральной трассы М-5 «Урал», расположенного на подъезде к Екатеринбургу. Владимир Путин наблюдал за церемонией по ВКС, на месте ее провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Росавтодора Роман Новиков.