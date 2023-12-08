В Челябинске утвердили планировку территории для продления улицы Чичерина

Новая дорога предназначена для заезда в «спортивный город»

Администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства дороги — подъезда в «спортивный город». Речь идет о продлении улицы Чичерина от Университетской Набережной до реки Миасс. Соответствующую информацию разместили на сайте городской мэрии.



«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения автодороги от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

В обе стороны дороги сделают по две полосы. Ширина каждой составит 3,5 метра.



«У „спортивного города“ будет свой заезд. От этой дороги будут расходиться пути к многоуровневому паркингу, энергоцентру, „РМК-Арене“, пешеходному мосту. Проектом предусмотрены стоянки. У строящихся рядом жилых комплексов свои заезды. Чтобы не использовать их, и был разработан отдельный проект», — рассказывал ранее ИА «Первое областное» представитель компании «Высота» Дамир Тагиров.

«Спортивный город» включит в себя несколько масштабных объектов. Там появятся в том числе центр тенниса и экстрим-парк.

«РМК-Арену» планируют построить к 2025 году. Спортивный объект возводят не только для профессиональных команд и спортсменов, но и для рядовых челябинцев, которые смогут здесь заниматься различными видами спорта. Подробнее о главной стройке региона мы рассказывали в нашем материале.