К 20 сентября строители закончат сквер вокруг нового кафедрального собора в Челябинске

Будущую главную церковь региона осмотрел губернатор Алексей Текслер

Алексей Текслер продолжает осмотр объектов благоустройства накануне дня рождения Челябинска. Очередные точки на его маршруте — Христорождественский храм (будущий кафедральный собор) и пешеходная зона на улице 40 лет Победы.

Напомним, строительство храма началось в 2013 году. В 2020 году основные работы завершились, но теперь предстоит отделка огромных внутренних пространств здания.

Как сообщало ИА «Первое областное», расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора взяли на себя РМК и «Ариант». Решение о пожертвовании Челябинской епархии принято по личной просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Руководитель фирмы-подрядчика Алексей Байда рассказал главе региона о планах: сейчас идет отделка нижнего храма. В нем планируется установить купель, в которой во время обряда крещения целиком поместится взрослый человек; музей православия, конференц-зал, кельи священников. При отделке используют каслинское литье, златоустовскую гравюру, уральские мрамор и гранит, фигурную мозаику. Алексей Текслер тоже приобщился к работам над собором, посадив на мастичный клей несколько кусочков мозаики.

Территория вокруг храма уже готова принимать гостей. За лето тут высадили ели, уложили газоны, разбили цветники, установили скамейки. Эти работы должны завершиться к 20 сентября. Площадка благоустраивается уже за счет областного бюджета.

После собора Алексей Текслер проехал к будущей пешеходной зоне на улице 40 лет Победы. Напомним, здесь активно ведутся работы по обустройству тротуаров, велодорожек, детской и спортивной площадок с безопасным покрытием. Как доложил подрядчик, уже готова площадка для выгула собак, в целом пешеходка завершена на 75 процентов. Ценители готовой ее части прежде всего школьники. Ребята заявили губернатору, что, в отличие от прежнего пустыря, теперь им удобно кататься на самокатах и роликах.