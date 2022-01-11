В Магнитогорске разработали концепцию музейно-делового комплекса парка «Притяжение»

Площадь выставочного пространства составит около 9 тысяч кв. м.

В Магнитогорске разработали концепцию музейно-образовательно-делового комплекса парка «Притяжение». Проект ведет российско-германским консорциум компаний Ascreen (Аскрин), Huettinger (Хьютингер), Brueckner (Брюкнер). По информации представителей парка, проект экспозиции уже защитили, его ключевая идея — «Вселенная металла». Напомним, в городе металлургов идет строительство крупнейшего парка «Притяжение», площадь которого составит 400 гектаров, из них порядка 220 гектаров — именно парк.

«Ключевая идея музейно-экспозиционного пространства — поместить в центр технологического повествования человека, который, используя ресурсы земли и инструментарий науки, созидает, генерируя новые идеи и открытия. Пространство будет условно разделено на пять экспозиционных зон, посвященных разной тематике: «Человек и природа», «Сила человека», «Создаваемое человеком», «Знания человека», экспозиции временных выставок», — пояснили в пресс-службе аппарата парка.

Площадь выставочного пространства составит около 9 тысяч квадратных метров. Музейно-образовательно-деловой комплекс планируется запустить в 2025, первую очередь объектов уже ко Дню металлурга, в июне 2022 года.