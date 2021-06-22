Компания из Уфы подписала контракт на строительство моста в Бакале

Путепровод будут возводить чуть более двух лет

Администрация Бакала и АО «Уралмостострой» подписали трехлетний контракт на реконструкцию путепровода со спиральным съездом, который соединит две части города. Теперь подрядчик может приступать к выполнению работ, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Аукцион по выбору строительной компании состоялся 9 июня. Единственным участником стала фирма из Уфы «Уралмостострой». Ее заявку признали соответствующей требованиям конкурса. На реконструкцию направят 384 млн рублей. Средства предоставляют из бюджета Челябинской области. Строительство моста будет вестись с июля 2021 года по октябрь 2023 года.

«Бакальский путепровод находится в самом центре города и соединяет нижнелинейный и верхнелинейный районы. Данный путепровод обеспечивает доступность передвижения для 20 тысяч жителей города Бакала, единое транспортное сообщение для социальных служб и работы градообразующего предприятия. Ранее два района города соединял автомобильно-пешеходный мост над железнодорожными путями. В 2008 году мост был демонтирован ввиду износа несущих конструкций, а предпринятые меры для комфортного сообщения между районами оказались малоэффективными», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Отметим, что жители Бакала много лет ждут восстановления моста. В 2019 году, во время первой рабочей поездки в моногород, губернатор Алексей Текслер заявил о важности восстановления путепровода. В марте этого года главе региона представили проект объекта.

По данным базы «СБИС», АО «Уралмостострой» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Входит в Союз проектных организаций Южного Урала, Союз строителей Республики Башкортостан. Является членом Торгово-промышленной палаты РФ. У компании есть филиалы в Челябинске, Кургане и Перми. В 2020 году чистая прибыль составляла 10 млн рублей. Организация участвовала в 281 аукционе, в 130 из них побеждала. Общая сумма заключенных контрактов составляет 36 млрд рублей.

В Челябинске «Уралмостострой» занимается реконструкцией Ленинградского моста (почти 999 млн рублей). Среди других крупных работ в 2020—2021 годах — ремонт мостового перехода через реку Полазна на автомобильной дороге Пермь — Березники (206,6 млн рублей), реконструкция и строительство улично-дорожной сети в Екатеринбурге в рамках подготовки к летней Универсиаде-2023 (960,6 млн рублей), реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе (892,8 млн рублей).