В театры вернулся зритель. Кроме обычной публики открылся независимый поток молодой аудитории (Пушкинская карта!), впервые обнаружившей себя в филармонии или в музее. Из сомнительных онлайн-форматов вернулись на открытые площадки фестивали и прогремели так, как это бывает после вынужденного заключения.
Вспоминаем самые красивые истории, которые сделали 2022 год особенным.
Уличный фестиваль года
В августе на Кировке бензопилой прорубили окно в Европу, напекли пирогов под шутки-прибаутки и устроили пенную вечеринку с авиаторами — так в самом центре Челябинска впервые прошел фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Вся Кировка веселилась, когда по улице шли артисты на ходулях под живую музыку, а спектакли шли прямо на летних верандах.
Фестиваль придумал режиссер Алексей Тетюев («Театральное пространство свободы»). И так классно придумал, что в следующем году «Театры без крыш» мечтают повторить. По просьбам трудящихся.
Маленькая смерть кинотеатров
С отменой премьер крупнейших американских и европейских киноконцернов кинотеатры, и без того не очень богатые, оказались на грани закрытия. В одном из них (в Златоусте) даже открыли батутный центр. Несмотря на возвращение на большие экраны культовых народных картин — типа «Брата», народ дорогу в кино не вспомнил. Среднее количество зрителей на одном сеансе составляло примерно полтора-два человека.
Пожалуй, с триумфальной премьеры исторического блокбастера «Сердце Пармы» в октябре (он шел рекордные девять недель) и с серыми голливудскими новинками ситуация в кинотеатрах начала чуточку меняться к лучшему. Теперь ждем вторую часть «Аватара».
Колесница года
Построенная руками челябинских ученых-археологов синташтинская колесница должны была стать частью серьезной научной работы, а стала общественно-политическим событием. Телеканал «Планета» снял фильм о беспрецедентном эксперименте челябинских ученых («Аркаим. Колесница времени»), а улыбчивый археолог Иван Семьян, прокатившийся в упряжке, сначала чуть не сломал себе шею, а потом стал звездой не только в научных кругах, но и в публичном поле. Слово «Аркаим» выучили даже в Государственной думе.
Челябинские археологи этим экспериментом доказали, что на Южном Урале четыре тысячи лет была создана первая в истории человечества боевая колесница — а греки потом срисовали и прославились.
Усадьба года
В особняке на улице Каслинской, напротив Торгового центра, в том самом красивом доме с башенками впервые открыли ворота. Это историческое событие стало возможным благодаря неугомонности экоактивиста Дмитрия Закарлюкина («Разделяйка», GoGreenCenter), который стал амбассадором проекта «Усадьба Рябинина».
Двор старого дома летом стал самым главным открытым общественным пространством города. И все поняли, как сильно городу этого не хватало. Мало того, что можно было зайти свободно и провалиться сразу в XIX век, мало того, что там открыли небольшое кафе со столиками на деревянной веранде — пространство наполнили событиями так, что можно было не заглядывать в афишу и просто вечером двинуться в усадьбу, чтобы во дворике наверняка застать какой-то интересный движ.
Пока проект на паузе, но с наступлением теплых дней, мы верим, откроется.
Аншлаги года
В министерстве культуры Челябинской области подсчитали, что средняя заполняемость залов в челябинских театрах и концертных залах приближается к ста процентам. «Билетов нет» — этой красной ремаркой сопровождаются все премьеры и большая часть спектаклей.
Во многом аншлагам способствует и отсутствие мировых премьер в кино, и заработавшая в полный рост Пушкинская карта, благодаря которой в залы пришел новый зритель. Как выразился министр культуры Алексей Бетехтин, чтобы вся молодежь области потратила все деньги на культурные мероприятия, театры должны работать нон-стоп и ночью тоже.
Премьеры года
«Русское. Островский», Молодежный театр, режиссер Иван Миневцев
В этом году Союз театральных деятелей России щедрой рукой раздавал гранты на спектакли по пьесам Островского, потому что близится двухсотлетие со дня рождения писателя. В Камерном театре поставили «Без вины виноватых», в НХТ — «Сердце не камень», а в театре им. Глинки первыми в мире превратили в балет драму «Бесприданница».
В Молодежном театре режиссер Иван Миневцев создал драматический фарс «Русское. Островский» с омоновцами и народным хором. Контекст освежается такими современными деталями и музыкальным фоном, что ты даже не связываешь происходящее на сцене с эпохой Островского. И финал пьесы получился авторским и очень личным. Рекомендуем — если достанете билеты.
«Матреша», Театральное пространство свободы, режиссер Алексей Тетюев
Иммерсивный спектакль, в основе которого — авторская инсценировка «Бесов» Достоевского (Дарья Метелица). Спектакль начинается на улице полным погружением в питерские подворотни. Потом превращается в стихийный площадной митинг с горячим чаем, а заканчивается эффектным революционным демаршем.
«Годунов», Театр кукол им. Вольховского, режиссер Александр Янушкевич
Главный приз фестиваля «Соломенный жаворонок — 2022». Актеры-кукольники играют живым планом, но главное (и самое страшное) все равно остается за куклами и сценографией. Горы человеческих голов-черепов, катающихся по сцене, делают спектакль зловещим. И животрепещущим.
100 киношников года (и 100 мультяшников)
Впервые в Челябинске собрали одновременно сто человек, мечтающих снимать кино (спасибо Артему Инглину, который все это придумал и вытащил). За три дня они должны были придумать, снять, смонтировать, озвучить фильм, ну хоть какой-нибудь. Получилось не то чтобы вау-кино, но! Приглашенные из Москвы эксперты от киноиндустрии оценили интенсив очень высоко: теперь в Челябинск можно приезжать без команды, потому что здесь живут готовые специалисты для работы на съемочной площадке.
Аналогичным по свежести и полезности был и форум «100 мультяшников Урала», обнаруживший в Челябинске талантливых художников.
Челябинский фильм года
Полудокументальный проект «Братья Елькины» (режиссер Светлана Попова), в основе которого истории челябинских революционеров братьев Елькиных, стал заметным событием культурной повестки.
Съемочная группа из студентов и преподавателей ЧГИКа сначала попробовала силы в короткометражке: сделала зарисовку о купцах Симоновых из Миасса. А потом получила сразу два гранта и сделала полнометражный (на 50 минут) фильм про Челябинск времен революции — с погонями, драками и прибытием поезда.
Концерт-скандал года
29 июля на фестивале «Пляж» под Челябинском под хиты скандальной группы Anacondaz слэмились фанаты, красивые девушки и даже одна собака породы хаски. За месяц до фестиваля выступление группы уже было под вопросом: в нескольких городах концерты отменились, а кое-где даже разгонялись полицией. Челябинский рейс оказался последним российским шоу Anacondaz, дальнейший тур по стране был отменен.
Робот года
Ресторан «Гриль Хаус» на Труда открылся этим летом. Сначала челябинцам обещали уникальное смок-меню и специальную коптильню. Но с ними не сложилось. Зато из Китая привезли специального робота-официанта с мордочкой кошки. Он ловко развозит заказы по столикам и любит, когда его гладят по голове. Но по сути это автоматическая тележка на колесах в сопровождении официанта, который расставляет блюда на столе.
База сапсерферов года
Когда осенью 2021 года готовили к открытию главную челябинскую набережную, губернатор Алексей Текслер попросил жителей придумать праздничные события, которые можно будет тут проводить. А от себя предложил фестиваль сапбордов.
К июню 2022 у края воды со стороны торгового комплекса «Набережный» появилась сап-станция — деревянный понтон с крышей, откуда удобно спускать сапы и каноэ для речных прогулок. Сам Алексей Текслер, кстати, плавать на сапе по Миассу еще не пробовал.
Закрытия года
Театр TALK, Магнитогорск
Первый и единственный частный театральный проект Магнитогорска, в котором местные (и приглашенные) актеры могли экспериментировать, делать перформансы и спектакли-променады, а еще кутить, устраивать концерты и лекции. Участники театра даже аудиогид по Магнитогорску сделали! Билеты продавались, гастроли случались, но для своих создателей проект слегка исчерпался, многие сменили профессию или уехали. Так что Talk перестал существовать не потому что, а вопреки.
ГЭС «Пороги»
Комитет по охране культурного наследия выпустил официальный документ, согласно которому туристы больше не могут заходить внутрь здания ГЭС, на дамбу и смотровую площадку вблизи. Это опасно и для людей, и для самого здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Идей по восстановлению ГЭС предлагается тысячи (учебный центр, концертный зал, фестивальная площадка). Но пока бумажные проекты ищут деньги, вход на туристический и культурный объект перегораживают шлагбаумом. Успели сделать красивые фотографии на фоне главного водопада челябинской области? Везет!
H&M, Zara и другие бренды
Февральские события 2022 года чуть было не поставили крест на модном Челябинске. Мировые бренды масс-маркета закрыли магазины, в объявлениях на «Авито» стали появляться сотни объявлений «привезу под заказ», а челябинские производители одежды смело заявили, что и сами смогут обеспечить горожан модными вещами. Так что когда H&M вновь открыл свои отделы для финальной распродажи, ажиотажа не было. Разве что вырос спрос на курсы кройки и шитья.
«Клоповник», «Душа мьюзик» и «Космобесяй»
Закрылся самый заметный из андеграунд-пространств города — бункер «Клоповник». Подвал Дома печати, огромный и пустой, наполнялся народом, событиями, гулом голосов, странной музыкой, яркими граффити — становился питательной средой для тех, кому некуда пойти, не с кем поговорить, некому рассказать свою историю. Место стало приютом для всех пока не понятых и не признанных по причине возраста челябинских художников, фотографов, музыкантов и просто талантливых молодых людей. И за два года заработало репутацию свободной творческой площадки.
Следом закрылись еще две похожие по духу площадки: «Космобесяй» и Dusha Music.
Красный холодильник года
Пустой холодильник установили в марте в сквере у педагогического университета с добропорядочной целью — меняться книгами. Удивительные приключения бытовой техники заключаются в том, что ее в ту же ночь украли.
Буккроссинг стартовал только через полгода, в октябре, когда глава Центрального района Виктор Ереклинцев выпросил у соседки по даче старый холодильник, распорядился покрасить его в красный цвет и забетонировать в сквере. Чтобы не унесли.
Открытия года
Театр кукол
После двухлетнего перерыва из ДК ЧЭРЗ на историческую родину вернулся Челябинский театр кукол. Глобальная реконструкция коснулась каждого квадратного метра — от кровли до сцены, от системы водоснабжения до рабочего места швеи. Фойе стало просто снежно-неузнаваемым и неожиданно просторным. В театре смонтировали первую в Челябинской области сцену-трансформер из 15 платформ. Появился малый зал!
Гости фестиваля кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок» из разных городов страны отмечали, что такого театра кукол еще не видели.
Очень плохой театр
Специальный проект артистов театра «Манекен», которым творческие порывы спать по ночам не дают, так и называется — Очень плохой театр. Ребята придумывают тему, репетируют строго неделю и выдают что-то среднее между спектаклем и перформансом. Темы выбирают злободневные и психологические, часто из личного. Показывают результат только один раз, зато с радостью обсуждают его со зрителями.
Стать зрителем, кстати, тот еще квест. Билеты бесплатные, нужно лишь успеть зарегистрироваться. Но регистрация в плохом театре открывается в ужасно плохое время — обычно около двух часов пополуночи. И к утру все 20 мест разлетаются. Плохо, очень плохо.
Кинотеатр «Победа»
Восемь лет главный кинотеатр северо-запада Челябинска стоял закрытым, если не считать McDonald’s на первом этаже. В декабре группа кино-энтузиастов (Артем Созыкин и Тимур Халиков) решила запустить кино заново и придумала частный кинокультурный центр «Победа», который открылся буквально на днях. В планах — и российские, и мировые премьеры, лекции, закрытые показы, стендап-вечеринки... «Чук и Гек. Большое приключение» там уже идет.
Мюзик-холл Taganay (ну почти)
Открытие самого большого театрально-концертного зала в Челябинске на 2500 мест анонсировали несколько лет назад: к саммитам-2020 в конгресс-холле «Таганай» — с профессиональным оборудованием и сценой для грандиозных музыкальных и симфонических концертов. Чуда тогда не произошло, здание переформатировали в ТРК, но проект концертной площадки остался.
И вот Taganay Music Hall готов к открытию. Первый коммерческий концерт состоится 5 января, а дата официального открытия пока неизвестна.
Текст: Лана Литвер, Екатерина Волкова