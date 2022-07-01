Правительство РФ дополнительно выделило 28 миллиардов рублей на строительство трассы М-12

Автодорога обеспечит скоростное сообщение между Свердловской, Тюменской и Челябинской областями

Правительство РФ выделит еще 28 миллиардов рублей на ускорение строительства автодороги М-12. Дополнительные средства позволят досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в разных регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, обустройство трассы — часть проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Автодорога обеспечит скоростное сообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также Татарстаном и Чувашией.

«Трасса М-12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора», — отметил Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Планируется, что участок трассы в Московской и Владимирской областях протяженностью 49 км заработает в тестовом режиме уже в конце 2022 года.